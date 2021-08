Premierul Florin Cîțu le-a urat marți la mulți ani celor care vorbesc limba română și a adăugat la postare și definiția din DEX a cuvântului "liberalism".

"LIBERALÍSM s. n. 1. Doctrină politică și economică bazată pe ideea dreptului individului la egalitate, proprietate, libertate de expresie și acțiune, care proclamă principiul neintervenției statului în economie, existența economiei de piață etc. SURSA: dexonline.ro La mulți ani celor care vorbesc limba română!", se arată în mesajul premierului postat pe Facebook.

În scurt timp, internauții au început să facă glume pe seama postării premierului.

Redăm mai jos o parte dintre comentariile oamenilor:

GẤNGAV, -Ă, gângavi, -e, adj., s. m. și f. (Persoană) care vorbește greu, nedeslușit și împiedicat, repetând silabele; gângăvit, bâlbâit. [Acc. și: gângáv] – Din sl. gongnavŭ.



MITOMANÍE s. f. Boală mintală caracterizată prin nevoia patologică a unor persoane de a altera adevărul, de a fabula, de a inventa povești care le avantajează; p. gener. mania de a minți. – Din fr. mythomanie.

Ce scrie în DEX la "alegeri în două tururi" și la "pensii speciale"?

La mulți ani facturi de 4x mai mari la gaze și energie electrică!

Alcoolemie 1.6 la mie inseamna "mort de beat". Felicitari celor care nu se urca la volan in starea asta.

o vorba din batrani in cea mai neaosa romana spune ca prostul nu e prost destul daca nu se c*** si in poteca.





+++

Ziua Limbii Române este sărbătorită la 31 august, fiind instituită prin Legea 53/2013, potrivit Agerpres.

Propunerea legislativă privind instituirea acestei zile a fost inițiată în 2011, când 166 de parlamentari din toate grupurile politice au depus la Senat un proiect de lege în care solicită proclamarea zilei de 31 august drept Ziua Limbii Române. Demersul legislativ a fost aprobat de Senat în ședința din 6 decembrie 2011 și de Camera Deputaților la 19 februarie 2013. Legea a fost promulgată de președintele Traian Băsescu la 13 martie 2013 și publicată în Monitorul Oficial la 19 martie 2013.