Președintele Nicușor Dan a semnat vineri, la 12 zile distanță, decretul pentru constatarea vacanței unei funcții de vicepremier prin demisia lui Dragoș Anastasiu.

Pe 27 iulie, omul de afaceri Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier în Guvernul Bolojan.

Numit pe 23 iunie în funcție, el a demisionat după ce presa a publicat informații privind mita dată timp de opt ani de omul de afaceri unei inspectoare a Fiscului, care descoperise mai multe nereguli, printre care neplata asigurărilor angajaților, la firmele lui Anastasiu.

Omul de afaceri ar fi trebuit să se ocupe chiar de reforma ANAF.

”Am luat câteva zile de gândire înainte să ies ... pentru a acumula cât mai multe informații și pentru a reflecta cu privire la cea mai bună decizie pe care ar trebui să o iau pentru a nu periclita Guvernul României”, a declarat duminică după-amiază, într-o conferință de presă, Dragoș Anastasiu.

