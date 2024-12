Deputatul extremist al AUR, Dan Tanasă, a avut miercuri o declarație dură la adresa "Coaliției lui Satan" care se pregătește la București și s-a plâns că România nu are dreptul decât să fie "o banală colonie a Bruxelles-ului".

"Vreau să semnalez tăcerea asurzitoare a CE în ceea ce privește mecanismul de protecție a democrației. E o liniște asurzitoare la Bruxelles în chestiunea loviturii de stat de la București. E o liniște asurzitoare în cancelariile europene cu privire la lovitura de stat absolut abominabilă, orchestrată de cei nouă infractori de drept comun de la CCR și șeful lor, Klaus Iohannis", a spus Tanasă.

El a mai precizat că ar fi bine să se audă nu doar vocile care apără protecția civilă, ci și democrația.

"De ce e liniște? Pentru că sub PSD, PNL, UDMR și USR, România nu are dreptul decât să fie o banală colonie a Bruxelles-ului, dar lucrurile se vor schimba, pentru că Coaliția lui Satan nu are mult de trăit, n-are multă viață. Întotdeauna binele învinge!", a încheiat deputatul extremist.

Declarația extremistului a fost făcută în plenul de miercuri al Camerei Deputaților, la dezbaterile generale pe marginea proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind evaluarea Mecanismului de protecție civilă al Uniunii - Consolidarea pregătirii pentru situații de urgență a UE.