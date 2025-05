Aurora-Tasica Simu, vicelideră a POT în Camera Deputaților, a explicat miercuri jurnaliștilor de ce mai mulți membri ai formațiunii conduse de Anamaria "Gone" Gavrilă părăsesc partidul.

"Tensiunile acumulate în ultimele luni au făcut comunicarea cu conducerea partidului dificilă, am avut o serie de nemulțumiri, dar nu am primit un răspuns pozitiv ... Noi am venit aici ca să construim, am venit cu multă încredere în acest proiect, suntem oameni care nu au experiență politică și care nu au fost în alte partide înainte și vom continua pe acest drum", le-a spus Aurora-Tasica Simu jurnaliștilor, la Parlament.

Ea a precizat că cei șase deputați care și-au anunțat plecarea din grupul parlamentar care avea inițial 20 de membri - alți trei au plecat deja - nu sunt "plătiți de nimeni" să părăsească partidul.

"Nu suntem șantajați de nimeni, nu suntem convinși de nimeni să plecăm într-o direcție sau alta, evident că oferte vin din toate părțile, dar noi am venit în Parlament și oamenii ne-au ales pentru că noi am promovat niște idei în care credem, idei care au fost pierdute pe drum de partid", a mai spus Simu.

Totodată, ea a subliniat că cei plecați doresc să aibă un dialog "constructiv" cu presa și că vor organiza lunea viitoare o conferință de presă.

Dumitrița Albu, Lucian Andrușcă, Andrei Csillag, Călin Groza, Gheorghe Pîclișan și Aurora Simu sunt cei șase deputați care au demisionat miercuri din grupul parlamentar și din partid.