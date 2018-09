Deputata PSD Mihaela Huncă a anunţat miercuri că pleacă din PSD, acuzând faptul că unicul demers politic al conducerii partidului este "o luptă absurdă, fără argumente și fără folos pentru cetățeni, cu toată lumea care i se opune".

Mihaela Huncă precizează, într-o postare pe Facebook, că rămâne social-democrată, dar nu se mai regăseşte în PSD.

"Am intrat în politică în anul 2000. A fost o decizie bine cumpănită, o decizie pe care am luat-o considerând că doar printr-o astfel de implicare aș fi putut contribui eficient la profesionalizarea și dezvoltarea în primul rând a sistemului din care proveneam și pe care l-am reprezentat mereu, sistemul de învățământ. Am ales social-democrația. Și social-democrată sunt și astăzi. Dar social-democrația în care cred eu, bazată pe valori autentice, pe meritocrație și pe competență nu se mai regăsește astăzi în PSD, fiindcă PSD, din motive ce nu pot să le înțeleg, și-a uitat și menirea, și ideologia. Am sperat, vreme de doi ani, că este doar o etapă de reconstrucție a partidului, am subliniat constant că drumul ales se abate de la proiectul pe care l-am propus românilor, mi-am exprimat nemulțumirea în fața autocrației care începe să definească exprimarea partidului. Toate aceste inițiative colegiale au fost lipsite de efect", explică deputata PSD.

Aceasta mai spune că nu poate accepta sintagma ”două Românii” şi scindarea societății: "Sunt împotriva oricărei bătălii fratricide și cred cu tărie că rolul celor aflați la guvernare este să fie în slujba tuturor românilor".

Mihaela Huncă acuză faptul că, în prezent, unicul demers politic al conducerii partidului este "o luptă absurdă, fără argumente și fără folos pentru cetățeni, cu toată lumea care i se opune".



Ea îşi exprimă speranţa că foștii ei colegi "care încă mai gândesc și simt social-democrat" să aducă "partidul în matca sa firească".