Un proiect inițiat de deputatul PNL Ludovic Orban și alți colegi care au plecat din PNL, care prevede desființarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, a fost respins marți de deputați.

Cu 193 de "pentru" respingere și doar 81 "contra" respingerii, proiectul va intra acum în dezbaterea Senatului.

Proiectul prevede ca Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează: [...] Articolul 210 se abrogă.

USR a acuzat la finalul votului că PSD și PNL au votat pentru păstrarea Ministerului Familiei, "minister creat de PSD special pentru Gabriela Firea și care, în cei doi ani scurși de la înființare, și-a dovedit complet inutilitatea în ceea ce înseamnă sprijinirea familiei din România".

„Ministerul acesta a tocat aproape 700 de milioane de lei pe an fără ca familiile din România să simtă că li s-a oferit vreo șansă în plus sau că o duc mai bine în propria țară. Ministerul Familiei este rezultatul elocvent al strategiei PSD-PNL gen «ne facem că facem, înființând încă o instituție». Mai un minister, mai o agenție, adică sinecuri pe bandă rulantă. Asta fac PSD și PNL de când au preluat guvernarea, fie că vorbim de un institut pentru aderarea Republicii Moldova la UE, fie de super-agenția de la SGG-ul domnului Ciolacu. Or, toate acestea înseamnă bani, care vin din taxele și impozitele plătite de români. Dacă ar fi vrut PSD și PNL să facă într-adevăr ceva pentru familiile din România scădeau taxele, mai ales cele pe muncă”, declară deputata USR Cristina Prună.

Uniunea reamintește că alte restanțe sau întârzieri inadmisibile ale așa-numitului minister al Familiei se referă la aplicarea unor legi aprobate de Parlament, precum legea prin care victimele violenței domestice pot primi locuințe de necesitate, respectiv legea prin care tinerii între 18 și 26 de ani din centrele rezidențiale pot opta pentru ieșirea din sistemul de plasament și pentru o viață independentă.