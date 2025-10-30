Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților va avea loc joi a fost convocată joi, de la ora 14.00, urmată de ședința Comitetului liderilor.

Pe ordinea de zi se află un singur punct, anume solicitare din partea Grupului parlamentar PSD privind participarea prim-ministru Ilie Bolojan la o dezbatere politică organizată la ”Ora prim-ministrului” în data de 3 noiembrie.

AUR a avut miercuri o solicitare identică, aprobată și trimisă spre premier.

Reamintim că președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri seară un nou atac la adresa Guvernului și a Ministerului de Externe după anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, spunând că decizia "ridică întrebări serioase". Acesta se află și în plină campanie internă pentru șefia partidului la Congresul care va avea loc pe 7 noiembrie.

"În lipsa unor explicații pertinente din partea autorităților române, pare că este un regres în relația cu Partenerul Strategic și generează îngrijorări legitime în rândul românilor. Este inacceptabil ca populația să afle din presa internațională despre o decizie care afectează direct securitatea națională, în timp ce Guvernul României și Ministerul Afacerilor Externe nu comunică nimic. Singurele explicații au venit, în această dimineață, din partea Ministerului Apărării Naționale. Însă, acestea nu au lămurit situația și nu au dat siguranța unor măsuri concrete care să dea garanția unei protecții consistente a teritoriului României", a scris Grindeanu într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că, având în vedere că decizia Pentagonului a fost contestată oficial în această seară, chiar în Congresul Statelor Unite, cu atât mai mult este obligația Guvernului României să explice ce se întâmplă, ce garanții avem și ce etape urmează.

"Niciunul dintre actorii instituționali nu vine să lămurească situația și doar creează incertitudini suplimentare, contraproductive în aceste momente. Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, transmite sec poziția unei părți a Congresului SUA. În plus, prim-ministrul Ilie Bolojan nu are niciun mesaj pe această temă de major interes public și contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral. Singura sa preocupare publică, în aceste zile, a fost desemnarea pentru funcția de vicepremier a unei persoane care, chiar dacă are rezultate în activitatea din societatea civilă, adâncește - prin pozițiile sale anti-americane exprimate anterior - îndoiala în relația cu Partenerul Strategic", a continuat el.

În acest context, Grindeanu solicită de urgență o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării, care trebuie să prezinte inclusiv un plan concret de asigurare a capacităților de descurajare și apărare pe Flancul Estic.

"Securitatea României și a românilor nu poate fi tratată superficial și cu amatorism politic", a conchis acesta.



