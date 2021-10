Deputatul Ion Ștefan, fost ministrul al dezvoltării în Guvernul Orban, a anunțat miercuri că a demisionat din grupul parlamentar al PNL.

"Astăzi, 27 octombrie, am ales să demisionez din Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, urmând a activa în calitate de deputat neafiliat. Membrilor PNL Vrancea, familiei politice alături de care am obținut cele mai frumoase rezultate în cariera politică îi spun clar: nu plec din PNL, rămân colegul dumneavoastră. Am însă o obligație morală față de cetățenii care m-au creditat cu votul lor, vrâncenii care au avut încredere în mine și în PNL și față de care mi-am luat o serie de angajamente în campaniile electorale", a scris pe Facebook deputatul Ion Ștefan, care speră ca această despărțire să fie ”una temporară".

"Acțiunile unui grup au afectat întreaga Românie, o țară lăsată pradă pandemiei, nepregătită de venirea iernii și cu o posibilă criză economică la orizont. Dezamăgirea creată este imensă. Ne-am văzut spulberată munca de ani de zile, aici în Vrancea, dar și în întreaga țară. PNL a fost făcut praf de ambițiile nerealiste ale unor colegi, la îndemnul președintelui. Am promis oamenilor că vom guverna România prin politici liberale, de dreapta, cel puțin 8 ani, iar acum, la nici un an de guvernare, coaliția cu USR este distrusă, pentru a se căuta sprijin la adversarii politici pesediști", a explicat el decizia de a demisiona din grupul parlamentar.





Ca și Ludovic Orban, Ion Ștefan arată cu degetul spre Cotroceni pentru criza guvernamentală:

"Criza guvernamentală a fost creată artificial, din ambiții prostești, uitându-se că noi suntem în Parlament, în Guvern sau chiar la Cotroceni trimiși de români, prin vot, nu pentru că am fi beneficiarii unor drepturi speciale. Oare cum se simte acum președintele statului, Klaus Iohannis, când românii care au stat la cozi imense la vot, îndurând frig și ploaie, străbătând sute de km, se dezic de domnia sa? Garantul democrației a pus umărul la criza din Guvernul României și la cea din PNL".

Demisia sa vine după cea de ieri a lui Ludovic Orban:

”M-am retras din grupul parlamentar al PNL și îmi voi continua activitatea ca parlamentar neafiliat. Motivul principal al deciziei mele este legat de ceea ce reprezentăm noi, parlamentarii României, prin forul reprezentativ suprem. Obligația morală pe care o am față de cetățenii români care au avut încredere în mine și în PNL este de a-mi respecta angajamentele pe care le-am luat în campania electorală".