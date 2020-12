Deputatul PNL Pavel Popescu anunță că a fost testat pozitiv pentru infecția cu COVID-19. Miercuri, la ședința în care liberalii au desemnat propunerea de premier cu care vor merge la Cotroceni, acesta a stat lângă Florin Cîțu.

"Dragi prieteni, am fost confirmat + cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Ultimele săptămâni au fost mai intense din prisma activității mele parlamentare și politice (emisiuni TV, întâlniri). Deși am încercat să respect cu sfințenie regulile de protecție, din păcate, virusul nu iartă. În urma expunerii din toată această perioadă, mi-am făcut preventiv câte un test rapid antigen (fabricat în România) și din păcate, chiar dacă sunt asimptomatic, rezultatul celui de ieri a fost unul pozitiv. Am repetat testul prin unul PCR, care mi-a reconfirmat infectarea. Între ultimul test negativ și cel pozitiv nu am avut contacți direcți pe definiția contactului direct. Voi fi in izolare până pe 23.12", a scris Pavel Popescu pe pagina lui de Facebook.