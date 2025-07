Deputatul minorității israeliene din România, Silviu Vexler, a anunțat joi că renunță la distincția pe care a primit-o din partea statului - Ordinul Național pentru Merit.

Decizia deputatului vine după ce președintele Dan a trimis joi CCR o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea OUG nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob.

"Având în vedere atitudinea și poziționarea publică a Președintelui României, domnul Nicușor-Daniel Dan, dar și consecințele acestora, îmi este imposibil să păstrez acest Ordin. Mesajul care transpare din sesizarea domniei sale, adresată astăzi Curții Constituționale a României, împotriva legii de combatere și sancționare a extremismului este unul de relativizare a pericolului prezentat tocmai de extremism. Efectul acțiunii Președintelui României în societate, direct sau indirect, va fi de încurajare a promovării în continuare a ideologiei legionare, a conducătorilor organizațiilor extremiste, inevitabil, a antisemitismului și a tuturor formelor de extremism", a scris Vexler într-un mesaj pe Facebook.

Acesta se plânge că sesizarea de neconstituționalitate formulată de președintele României este "aproape identică cu cea formulată de Grupurile parlamentare ale Partidului S.O.S. România, Alianței pentru Unirea Românilor și Partidului Oamenilor Tineri și deputați neafiliați, dar mult mai nocivă pentru întreaga societate".

"Regret că printr-un astfel de gest al Șefului Statului sunt distruse, într-o bună măsură, toate eforturile făcute de Statul Român timp de peste 30 de ani. Eforturi la care am contribuit și eu. În acest moment consider că Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură a devenit irelevantă și ar trebui abrogată, împreună cu desființarea Comitetului interministerial de monitorizare a implementării acestei Strategii. Altfel, vom continua într-un joc continuu al formelor fără fond. Sunt onorat că am putut iniția acest proiect legislativ esențial pentru o societate democratică și un stat de drept. Mulțumesc Grupurilor Parlamentare ale Partidului Social Democrat, Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România, Uniunii Democrate ale Maghiarilor din România și Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale pentru susținerea acordată și pentru că au înțeles atât importanța cât și necesitatea proiectului", a mai scris deputatul.

+++

Pe 27 februarie 2020, președintele de atunci, Klaus Iohannis, a semnat decretul de decorare a deputatului Silviu Vexler, președinte al Grupului Parlamentar România-Israel, în semn de înaltă apreciere pentru contribuția importantă avută în privința păstrării memoriei victimelor Holocaustului, pentru inițierea unor proiecte legislative axate pe prevenirea și combaterea antisemitismului, precum și pentru serviciile aduse țării noastre în domeniul diplomației parlamentare, cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler.