Deputatul USR Stelian Ion anunță că vrea să candideze pentru funcția de primar al Municipiului Constanța și afirmă că este hotărât să scoată "smulgă" Constana din "ghearele hidrei pesediste care a sufocat orașul".

"Îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de primar al Municipiului Constanța. În acest scop, m-am înscris în campania internă a USR Constanța pentru desemnarea candidatului pentru funcția de primar", a anunțat Stelian Ion într-o postare pe Facebook.

El mai spune că este hotărât să "smulgă" Constanța din "ghearele hidrei pesediste care a sufocat orașul".

"Sunt mai hotărât ca oricând să smulg Constanța din ghearele hidrei pesediste care a sufocat și a ținut în loc orașul acesta zeci de ani de-a rândul. Avem șansa istorică de a salva acest oraș și de a-i reda strălucirea. De ce Constanța? Pentru că este orașul în care m-am născut, am crescut, am învățat, am muncit și mi-am întemeiat familia. Constanța este casa mea. Acest oraș mi-a oferit cele mai frumoase clipe, de el mă leagă cele mai frumoase amintiri. Din păcate, dintr-un oraș înfloritor, Constanța a ajuns o ruină, iar imaginea Cazinoului a devenit simbolul hoției și al incompetenței cu care PSD-ul a administrat acest oraș atâta amar de vreme", a mai scris deputatul.

Stelian Ion mai explică faptul că nu a visat să fie primar, dar este singura soluție pentru a salva orașul.

"De ce primar? Nu este o funcție la care am visat, la fel cum nu a fost nici funcția de deputat, dar este singura șansă de a salva acest oraș. Am intrat în USR în 2016, în momentul în care am conștientizat că procesele pe care le-am câștigat împotriva abuzurilor primăriei, protestele pe care le-am organizat pentru salvarea ultimelor spații verzi din oraș, demersurile civice pe care le-am făcut alături de colegii din Asociația Verde Urban nu erau de ajuns. Abuzurile acestea au continuat și continuă și acum, iar singura cale eficientă de a le curma este cea politică, prin preluarea administrării acestui oraș", a mai adăugat deputatul USR.

De asemenea, Ion afirmă că a evaluat atent șansele unei astfel de candidaturi și crede că este singurul care poate învigee "PSD-ul creat de Mazăre și Nicușor Constantinescu, preluat apoi de Făgădău și Felix Stroe".

El mai consideră că un candidat unic din partea opoziției la Constanța ar "spulbera gașca pesedistă", lucru valabil și alte municipii din țară, inclusiv în București.