Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a atacat joi TVR pe motiv că a difuzat investigația Recorder despre sistemul de Justiție din România.

Vicepreședintele CNA, Valentin Jucan spune că afirmația lui Arsenie "nu este doar eronată, ci profund iresponsabilă și incompatibilă cu înalta funcție ocupată de persoana care e formulat-o".

"(…) atacul politicului instituționalizat rezultă chiar din prezentarea la televiziunea publică națională a unui film foarte artistic, cu pretenții de documentar, fiind evidentă instigarea publică împotriva ordinii constituționale”, cu referire la difuzarea de către TVR a investigației Recorder, a spus Jucan, care a citat-o pe șefa CAB.

"Când unul dintre cei mai importanți actori ai sistemului judiciar din România sugerează public faptul că o investigație jurnalistică – difuzată și de postul public de televiziune, în baza misiunii sale legale – ar reprezenta ”instigare împotriva ordinii constituționale”, nu mai asistăm la o simplă opinie personală, ci la o deformare periculoasă a sensului juridic al termenilor și la o tentativă de intimidare a presei", consideră numărul doi din CNA.

Jucan susține că afirmația conține Lianei Arsenie conține, în esență, trei teze grave, care trebuie separate și analizate distinct:



că prezentarea documentarului la TVR ar constitui "atacul politicului instituționalizat”;



că documentarul ar fi doar un "un film foarte artistic, cu pretenții de documentar”;



că difuzarea acestuia ar reprezenta "instigare publică împotriva ordinii constituționale”.

Astfel, completează el, "a cere presei să producă doar ceea ce ar trece de testul unui rechizitoriu înseamnă, de fapt, a limita rolul presei și a o obliga să dubleze concluziile autorităților statului, nu la a investiga / chestiona însăși instituțiile statului".

Valentin Jucan spune și că rolul constituțional al TVR este, prin Legea nr. 41 din 1994, acela că este un serviciu public autonom de interes național, independent editorial, care are obligația de a asigura pluralismul informației, libera exprimare și informarea corectă a opiniei publice.

"NU este un exces, ci se încadrează direct în misiunea legală de informare asupra ”treburilor publice”. NU este, în sine, un ”atac al politicului instituționalizat”, ci este un exercițiu de informare și transparență asupra unui domeniu fundamental al statului de drept", a completat acesta.

De asemenea, Jucan spune și că a afirma că simpla difuzare de către TVR a unei anchete critice reprezintă un ”atac al politicului instituționalizat” dovedește o lipsă de logică.

"Serviciul public de televiziune, la fel ca oricare entitate media, este chemat să servească interesul public, nu să protejeze imaginea instituțiilor publice de critică", crede Jucan.

Tot el adaugă că, din perspectiva cadrului legal și constituțional, având bună credință și respect pentru litera și spiritul legii, se pot trage câteva concluzii:



TVR își exercită misiunea legală atunci când difuzează un documentar de interes public major privind modul de funcționare a justiției.



Libertatea presei și libertatea de exprimare sunt protejate constituțional, cenzura fiind interzisă. A pune sub semnul întrebării, cu limbaj cvasi-penal, simplul fapt că TVR difuzează o investigație jurnalistică este în contradicție stridentă cu însăși protecția constituțională de care beneficiază TVR și orice entitate media.



A invoca ”instigarea împotriva ordinii constituțională” este nu doar disproporționat și nefundamentat juridic, ci, de la nivelul de la care s-a făcut afirmația, este o dovadă a lipsei reflexului democratic în privința libertății de exprimare și o lipsă de control emoțional într-un moment de expunere publică.





