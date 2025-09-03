Grupurile de prietenie din Parlamentul României sunt pe hârtie instrumente importante ale parlamentarilor în consolidarea relațiilor externe ale României cu alte state.

În realitate, activitatea acestor grupuri este aproape inexistentă, nemonitorizată și fără impact pentru diplomația românească. În Parlamentul României există în actuala legislatură 101 de grupuri de prietenie. Acestea au rolul de a construi relații bilaterale între parlamentarii români și parlamentarii altor state, cu care România urmărește să aibă relații privilegiate.

Grupurile variază, de la state cruciale pentru arhitectura diplomatică românească, precum Marea Britanie, Franța sau grupul Pro-America (grup separat înființat la cererea fostului premier PSD Marcel Ciolacu), până la state unde relațiile sunt limitate, precum Venezuela, Turkmenistan sau Cuba.

Deputații sunt tăcuți cu privire la activitatea lor în grupurile de prietenie



PRESShub a contactat 19 deputați, președinți și vicepreședinți de grupuri de prietenie cu alte state în Parlamentul României, pentru a solicita informații despre activitatea lor în aceste grupuri și cum efortul lor a ajutat la îmbunătățirea relațiilor bilaterale ale României. Deputații au fost aleși astfel încât să reprezinte proporțional numărul total al fiecărui partid parlamentar, iar grupurile au fost selectate aleatoriu.

