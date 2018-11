Președintele Comisiei de control a activității SRI, Claudiu Manda, a confirmat că solicitarea DNA privind începerea urmăririi penale a președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, au ajuns oficial la Senat.

UPDATE Într-un comunicat de presă, DNA anunță că Tăriceanu ar fi primit, în mod indirect, în perioada 2007-2008, foloase materiale în valoare de aproximativ 800.000 de dolari de la reprezentanții unei companii austriece, în schimbul demersurilor depuse de acesta în exercitarea funcției, astfel încât să se încheie mai multe acte adiționale la un contract comercial derulat de companie.

Comunicatul integral al DNA

Procurorii desfășoară o investigație care vizează suspiciuni de săvârșire a unor fapte de corupție privind acoperirea unor cheltuieli de campanie electorală cu sume de bani provenite de la o firmă care ar fi obținut contracte comerciale importante de la statul român.

Dosarul s-a constituit în anul 2018, în urma reunirii a trei dosare penale, dintre care unul a fost preluat de procurorii D.N.A la cerea autorităților judiciare austriece.

Concret, un demnitar ar fi primit, în mod indirect, în perioada 2007-2008, foloase materiale în valoare de aprox. 800.000 USD de la reprezentanții unei companii austriece, în schimbul demersurilor depuse de acesta în exercitarea funcției, astfel încât să se încheie mai multe acte adiționale la un contract comercial derulat de companie. Suma ar reprezenta un comision de 10 % din valoarea acestor acte adiționale și ar fi fost folosită în beneficiul demnitarului, fiind transferată în baza unor contracte fictive încheiate cu mai multe companii offshore.

În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită, iar în ceea ce îl privește pe demnitar, actualmente senator, în conformitate cu prevederile legale şi constituţionale, efectuarea urmăririi penale pentru infracțiunea de luare de mită este condiționată de obținerea unui aviz din partea Senatului. În acest sens, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a transmis procurorului general al P.I.C.C.J documentele necesare în vederea sesizării Senatului care urmează a decide.

Avizul solicitat pentru senator în cadrul dosarului penal este necesar pentru efectuarea completă a urmăririi penale și pentru a-i oferi acestuia posibilitatea să își formuleze apărările într-un cadru procesual legal. În această etapă a procesului penal, toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

"Vreau să vă spun că a ajuns la Senat o astfel de solicitare. Am fost sunat spre după-amiază. Nu am putut să confirm pentru că era pe perioada când se făcea transferul. Sunt zeci de file, nu știu câte volume Procedural, acestea vor ajunge la Biroul Permanent, iar de acolo la Comisia Juridică", a declarat Claudiu Manda la Antena 3.

Televiziunile de știri anunțau miercuri seara că DNA a trimis Senatului o solicitare de ridicare a imunității lui Călin Popescu Tăriceanu și aprobarea urmăririi penale, pentru luare de mită în perioada în care a fost premier. Fostul prim-ministru zice că în mandatul lui nu s-a făcut nicio plată.

Într-o intervenție în emisiunea „100 de minute” de la Antena 3, Călin Popescu a declarat că nu știa și nu știe nimic despre aceste acuzații, pentru că nu a primit încă o astfel de solicitare.

„Nici nu știam și nici nu știu, pentru că, până în acest moment, nu am primit nicio astfel de solicitare. Am văzut însă informațiile care s-au vehiculat în ultimele ore și pot să vă fac câteva precizări. Prima: Hotărârea de Guvern care a aprobat contractul de furnizare de licențe Microsoft a fost adoptată în 2004, înainte ca eu să devin prim-ministru. Pe timpul mandatului meu, Guvernul a dat o hotărâre în baza căreia să se facă inventarierea licențelor Microsoft, având în vedere că licențele erau utilizate, nu se plătise contravaloarea lor și noi eram într-o situație de ilegalitate, practic, pentru că nu plătisem folosirea acestor licențe. Și acum, cel mai important lucru: pe perioada mandatului meu nu s-a făcut nicio plată către Microsoft. Prima plată, din ce am aflat în spațiul public, a fost făcută pe perioada guvernului care a urmat, adică al domnului Boc”, a declarat Tăriceanu.

Procedura privind ridicarea imunității

DNA trimite spre Biroul permanent al Senatului solicitare de ridicare a imunității, iar Biroul permanent, după ce analizează solicitare, o trimite spre Comisia juridică, de acolo urmând un vot în plen în acest sens.

Pentru ca cererea să fie aprobată de senatori, jumătate plus unu din cei prezenți în pen trebuie să voteze pentru ridicarea imunității.