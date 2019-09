Președintele PNL, Ludovic Orban, spune că moțiunea a fost semnată de 237 de parlamentari, dar că se bazează pe mai multe voturi decât numărul de semnături.

Moțiunea intitulată „Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgență!”, potrivit textului obținut de EURACTIV România, va fi depusă, cel mai probabil, săptămâna viitoare.

„Guvernul nu mai are majoritate parlamentară şi nu mai are legitimitatea politică pentru a guverna ţara. În orice democraţie funcţională, atunci când Guvernul nu mai are susţinerea Parlamentului, prim-ministrul îşi dă demisia, fără să mai aştepte depunerea unei moţiuni de cenzură”, susțin autorii moțiunii. „Cel mai firesc ar fi fost ca Guvernul Dăncilă să plece imediat după votul din 26 mai, atunci când românii au dat cea mai zdravănă lecţie acestui guvern care a acţionat împotriva intereselor generale ale ţării, împotriva românilor”.

Documentul califică guvernul condus de Viorica Dăncilă drept cel mai nociv din ultimii 30 de ani. „În doi ani şi opt luni, s-au perindat prin Guvern peste 80 de miniştri, dintre care unii au fost de cea mai slabă calitate, numiţi nu pentru a creşte performanţele actului guvernamental, ci pentru a tranzacţiona voturi şi interese în interiorul principalului partid de guvernare”, se arată în textul propus al moțiunii, obținut de EURACTIV.

Autorii promit că opoziţia va propune „cea mai bună soluţie guvernamentală pentru români şi pentru România”, imediat după demiterea guvernului PSD.

Liberalii sunt siguri de succesul moțiunii. Ludovic Orban, președintele PNL, susține că au fost strânse deja 237 de semnături, în condițiile în care pentru demiterea guvernului este nevoie de 233 de voturi. În plus, șeful PNL a spus că mai sunt purtate discuții cu parlamentari independenți, ai minorităților naționale și chiar ai PSD, pentru a avea chiar mai multe voturi.

„Continuăm discuțiile .... avem în planul de discuții, discuții fie pentru semnătură, fie pentru vot cu încă peste 10 alți parlamentari”, a spus Orban într-un briefing de presă miercuri. Întrebat dacă s-ar putea repeta situații din sesiuni anterioare când o moțiune de cenzură a obținut chiar mai puține votri decât numărul parlamentarilor care au semnat-o, Orban a răspuns: „Ne bazăm pe mai multe voturi decât pe numărul de semnături prezente”.

„Am primit garanția de la toți parlamentarii semnatari, că sunt alături de moțiune. Împreună planificăm, vrem să asigurăm o dată în care să avem prezență 100%. Dacă s-a mai întâmplat să mai avem un vot în minus, s-a întâmplat din cauza unei programări, care a pus în imposibilitate unul sau doi parlamentari să fie prezenți la momentul depunerii moțiunii”, a adăugat liderul PNL.

Legislația precizează că o moțiune trebuie dezbătută și votată în termen de cinci zile lucrătoare de la data depunerii, însă aceast dată nu a fost încă stabilită.

„Sigur că data finală o vom stabili cu toți cei care susțin moțiunea de cenzură. Cu siguranță vom depune săptămâna viitoare, la începutul săptămânii viitoare”, a explicat Orban. „Până acum am discutat de ziua de luni, dar rămâne să mai calculăm un pic posibilul calendar, să vedem ce contra măsuri ar putea să pregătească cei de la PSD”.