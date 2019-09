Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri, în marja participării la segmentul de nivel înalt a celei de-a 74-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, o întrevedere cu omologul său din Republica Moldova, Igor Dodon.

Iohannis i-a transmis lui Igor Dodon că, din perspectiva României, drumul european al Republicii Moldova, pe care Bucureștiul îl susține cu fermitate, este singura opțiune de natură să aducă prosperitate cetățenilor săi.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, la rândul său, Igor Dodon a spus că susține Parteneriatul Strategic dintre România și Republica Moldova, care este foarte important, și a arătat că integrarea europeană a Republicii Moldova este o prioritate pentru domnia sa.

În acest context, Klaus Iohannis a subliniat sprijinul extrem de consistent pe care România l-a acordat și îl acordă Republicii Moldova prin proiectele strategice de interconectare și prin proiectele cu impact social pozitiv și asupra nivelului de trai al cetățenilor, finanțate și derulate de țara noastră.

Potrivit aceleiași surse, Igor Dodon a dat asigurări că nu se intenționează federalizarea Republicii Moldova ca element în cadrul soluționării conflictului transnistrean, formula avută în vedere fiind cea a unui statut special.

Într-o postare pe pagina lui de Facebook, Dodon a adăugat că a discutat cu Klaus Iohannis și despre caracterul strategic al cooperării dintre cele două țări, menționând faptul că România este cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova.

"Am adus mulțumiri conducerii României pentru susținerea Republicii Moldova în domenii de interes major și pentru realizarea mai multor programe și proiecte importante, inclusiv in domeniul economic, social, energetic. În context, am reiterat faptul că relațiile cu statul vecin constituie o prioritate pentru administrația prezidențială", a scris Dodon.

Pe 16 august, Dodon afirma că Republica Moldova nu va adera la Uniunea Europeană, spunând că nici Europa nu este pregătită pentru extindere și că unele state chiar părăsesc UE.

„Da, noi avem acorduri semnate cu UE, pe care le vedem ca pe o posibilitate de a schimba situația și calitatea vieții în Moldova. Dar eu nu cred că Moldova va deveni membră a UE. Europa însăși nu este pregătită pentru extindere. Unele state chiar părăsesc UE. Dar acordurile pe care le avem cu UE sunt o șansă de a utiliza experiența lor, resursele financiare pentru a schimba situația în Rep. Moldova” , a declarat Dodon.

Tot el spunea că pledează pentru relații bune și cu Estul și cu Vestul, dar nu vrea ca Republica Moldova să fie „monedă de schimb în luptele geopolitice ale marilor jucători”: „Noi trebuie să fim prieteni cu toți, dar nu cu cineva împotriva cuiva”.