Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a fost pusă joi să explice reacția venită imediat după de la Guvern legată de un angajat care a bruscat jurnaliști la Parlament.

Guvernul spunea miercuri, când a avut loc incidentul, că angajatul Biroului de presă a făcut "un exces de zel". Întrebată joi cum s-a ajuns la acest exces de zel, Ioana Dogioiu a răspuns: "Cum se ajunge, în general, la excese de zel. Omenii consideră că e necesar să facă ceva într-un anumit moment. Dacă înțeleg eu corect substratul întrebării dumneavoastră, vreau să spun public, asumat și cu toată hotărârea, pentru că am văzut că pe la televiziuni, aseară, au fost tot felul de speculații, nu a primit niciun fel de indicație să intre în contact fizic cu jurnaliștii, să îi împingă, să îi împiedice. Pentru așa ceva, pentru orice formă de protecție fizică a premierului, există echipa SPP, care îl însoțește peste tot, o cunoașteți, probabil ați văzut-o de nenumărate ori. Nu a existat un astfel de, nu știu, numiți-i cum vreți, mandat, indicație, cerere pentru domnul ofițer de presă. De aceea, l-am numit un exces de zel. Am prezentat de ieri regrete pentru acest incident. Eu am considerat că a fost o atitudine nepotrivită" .

Dogioiu a precizat și că "vom verifica aspectele disciplinare, după cum v-am anunțat de ieri, în ceea ce urmează, însă aș vrea să fie foarte clar acest lucru: nu a existat niciun fel de... Singurul lucru, pe care a fost mandatat să-l facă, a fost să comunice jurnaliștilor prezenți acolo pentru că, așa cum se întâmplă, de regulă, de altfel, domnul premier nu va face declarații pe holurile Parlamentului".

Întrebată dacă este doar o coincidență că acest lucru se întâmplă în mandatul unui premier care nu vrea să ia întrebări ale jurnaliștilor în afara unei conferințe de presă, pentru că acest angajat s-a aflat și în alte guverne și niciodată nu a fost în această situație, Dogioiu s-a arătat deranjată de întrebare.

"Ce înțelegeți prin <<nu este decât o coincidență>>? Adică, hai să formulăm concret care e suspiciunea dumneavoastră? Din punctul meu de vedere nu există absolut nicio îndrituire a ofițerului de presă pentru această atitudine, nicio îndrituire", a conchis Dogioiu.

