Un proiect legislativ depus de doi deputați S.O.S România și care instituirea unui mecanism permanent de audit extern independent asupra Serviciului Român de Informații (SRI) a fost retras la solicitarea inițiatorilor.

Este vorba despre deputata Simona-Elena Macovei și deputatul Vasile Nagy. Cel din urmă este și membru în Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI.

Potrivit proiectului, auditul ar viza două domenii principale:

Securitatea cibernetică – evaluarea infrastructurii IT, comunicațiilor și răspunsului la incidente cibernetice, fără a accesa conținutul operațional al informațiilor SRI;

Activitatea financiară – verificarea situațiilor contabile, bugetului și patrimoniului SRI, pentru a asigura transparență și conformitate legală.

Auditul cibernetic ar fi efectuat de un organism tehnic afiliat sau agreat de NATO, iar auditul financiar de Curtea de Conturi sau o altă instituție independentă desemnată prin lege.

Rapoartele de audit puteau fi clasificate sau neclasificate, în funcție de informațiile conținute.