Deputata PNL Raluca Turcan a anunțat luni că alături de senatorul liberal Daniel Fenechiu a depus proiectul pentru modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale.

Principalele măsuri din proiect, potrivit Ralucăi Turcan, sunt instituirea expresă a obligației judecătorilor Curții Constituționale de a participa la ședințele Plenului – boicotul nu mai poate fi o opțiune, sancționarea financiară a judecătorilor care absentează nemotivat de la ședințele Plenului Curții, cu 10% din indemnizația brută pentru fiecare absență, fiind admise doar situații de natură medicală, caz fortuit sau de forță majoră și revocarea, de către Parlament sau președintele României (în funcție de cine i-a numit) pe judecătorii aflați în situații de incompatibilitate, care absentează nemotivat de cel puțin 3 ori consecutiv de la lucrările Plenului sau dacă se află în imposibilitatea exercitării funcției de judecător mai mult 90 de zile.

"Niciuna dintre măsurile propuse nu afectează independența judecătorilor Curții Constituționale în exercitarea mandatului și nici inamovibilitatea pe durata acestuia. Legea face un singur lucru: introduce standarde minime de conduită și responsabilitate într-una dintre cele mai importante instituții", a scris Turcan pe pagina ei de Facebook.

Ea a completat că este important pentru încrederea românilor în instituții ca strategia boicotului politic si a tergiversării judecății să nu își mai găsească sălaș în Curtea Constituțională a României.

Modificările propuse vin după ce judecătorii CCR s-au reunit pe 29 decembrie în ședință pentru a stabili dacă legea privind pensionarea magistraților este sau nu constituțională, dar au amânat pronunțarea pentru 30 decembrie, motivul fiind lipsa de cvorum. Judecătorii au rămas fără cvorum la ședință, după ce Bogdan Licu, Mihai Busuioc, Gheorghe Stan și Cristian Deliorga, numiți de PSD, au ieșit din sală.

Nici acum nu a fost dată o decizie, urmând ca o nouă ședință de judecată să aibă loc pe 11 februarie.