Președintele USR, Dominic Fritz roagă PSD să se delimiteze public și imediat de amenințările și intimidările îndreptate împotriva jurnalistei Emilia Șercan, care a dezvăluit că ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat în teza de doctorat.

"Într-o democrație, jurnaliștii nu sunt subordonați puterii. Nu trebuie intimidați atunci când își fac meseria. Nu sunt obligați să fie comozi. Încă sper că nu se va proceda ca în cazul lui Nicolae Ciucă. În apărarea lui, acuzat de aceleași dezvăluiri de plagiat, unele instituții ale statului au organizat un kompromat împotriva jurnalistei Emilia Șercan, iar apoi au mușamalizat dovezile. Plagiatul ministrului Justiției este grav. Dar reacția la dezvăluirea acestui plagiat riscă să fie și mai gravă, dacă derapează spre presiuni publice și atacuri coordonate. Vedem cum mesaje lansate din zona PSD sunt preluate și radicalizate de AUR, până la forme de violență verbală inacceptabile", a scris Fritz pe pagina lui de Facebook.

De aceea, spune el, este important ca PSD să clarifice fără echivoc că respinge linșajul public al Emiliei Șercan și că "rămâne angajat, alături de noi, într-o guvernare care protejează democrația, combate extremismul și apără libertatea jurnaliștilor".



