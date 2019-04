La Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a fost audiat luni Liviu Dragnea, în ultimul termen al dosarului angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

UPDATE

15:17 Procesul a fost amânat pentru 20 mai. Judecătorii au luat această decizie în aşteptarea pronunţării CCR şi ţinând cont de cele două excepţii de neconstituţionalitate ridicate de DNA. Una se referă la art. 174 din Codul Penal și a doua la art. 29 din legea 78/2000.

14:30 Avocaţii lui Dragnea au cerut ca instanța să pronunțe sentința după decizia CCR privind completurile de 3.

14:00 Liviu Dragnea le-a spus judecătorilor că e "total nevinovat" şi că, deşi le cunoaşte pe Adriana Botorogeanu şi Adriana Stoica, nu ar fi ştiut că nu ar fi mers la serviciu: "Nimeni nu mi-a spus niciodată".

Liderul PSD a mai susţinut că nu a făcut presiuni pentru a le menține pe cele două în funcții: "Declar că nu am avut niciun fel de discuție pe această temă cu cele două, în sensul ca eu să le spun să se angajeze la DGASPC și să nu meargă la serviciu, iar în fapt să lucreze la organizația PSD. Nici nu am cerut cuiva să le angajeze. Nu am avut niciun fel de discuție cu Floarea Alesu (directoarea DGASPC Teleorman) despre situația celor două angajate sau despre situația altor angajați de la direcție".

Dragnea a reiterat faptul că e vorba de un dosar politic.

13:00 Recuzarea judecătoarei a fost respinsă.

12:30 Şedinţa e în continuare suspendată.

12:05 Potrivit Realitatea TV, despre soțul judecătoarei Simona Encean, despre care Newsweek a scris că ”e fan înfocat PSD pe Facebook”.

11:31 Şedinţa a fost suspendată timp de o jumătate de oră, pentru a discuta cererea de recuzare a unui judecător, cerere formulată de avocaţii lui Dragnea.

10.48 Liviu Dragnea a ajuns la sediul Înaltei Curți. În momentul în care acesta a coborât din mașină, susținătorii și protestatarii au devenit agresivi, iar jandarmii au format un cordon în jurul lui Liviu Dragnea.

Jandarmeria Capitalei a anunțat că trei protestatari au fost ridicați și duși la secția de poliție.

"Trei persoane au fost conduse la secția de poliție în vederea identificării și luării măsurilor legale pentru nerespectarea măsurilor de ordine dispuse. Sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție face parte din categoria obiectivelor de importanță deosebită pentru activitatea statului, a cărui pază este asigurată permanent cu jandarmi, conform Hotărârii de Guvern nr. 1486 din 2005 privind asigurarea pazei şi protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi. S-au luat măsuri de ordine și siguranță publică și în zona exterioară a obiectivului, având în vedere prezența a două grupuri de persoane. Suntem în măsură să adaptăm dispozitivul de jandarmi în funcție de numărul de persoane prezente în spațiul public, cu scopul de a nu periclita bună desfășurare a activităților instituției și pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică", a transmis Jandarmeria.







+++

În acest dosar, Liviu Dragnea a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu.

În fața sediului Înaltei Curți s-au adunat de dimineașă zeci de persoane care îl susțin pe Liviu Dragnea, în majoritate pensionari, în timp ce alte persoane scandează mesaje împotriva șefului PSD.

Unii dintre susținătorii lui Dragnea au pancarte cu mesajul: "Stop abuzurilor din justiție" sau "Dragnea în libertate, opriți fosta securitate", iar cei contra sa au bannere cu mesajul: "Coduța, nu uita, strada e de partea ta" și "#Insist pentru statul de drept".

De asemenea, Marian "Ceaușescu", un cunoscut protestatar #rezist, se plimbă prin fața ICCJ cu o pereche de cătușe legate de un ceas și strigă: "I-a sunat ceasul lui Dragnea, tic-tac, tic-tac".

Traficul în zonă este dirijat de polițiști, în timp de Jandarmeria a format cordoane care să separe cele două tabere. Forțele de ordine au încercat să monteze garduri, dar au renunțat la insistențele protestatarilor.

+++

Avocaţii lui Dragnea au anunţat că le vor cere judecătorilor o excepţie privind nelegala constituire a completului de 3, care l-a condamnat pe Dragnea în primă instanță. În acest sens, Florin Iordache a sesizat la CCR formarea acestor completuri, urmând ca judecătorii constituționali să se pronunțe în această săptămână.