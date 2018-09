După mai multe ieșiri ale Gabrielei Firea, Liviu Dragnea contraatacă la Antena3. El a susținut duminică seară că a auzit de la cineva că săptămâna viitoare vor apărea informații despre finanțarea din exterior a protestului Diasporei din 10 august.

Liviu Dragnea a enumerat o serie de proiecte care nu s-ar mai realiza dacă PSD ar pleca de la guvernare și a declarat că unele instituții au de pierdut dacă social-democrații rămân la putere:

”Ce ar pierde SRI? ... Am anunţat că vrem să modificăm toate legile securităţii naţionale şi vor reveni în matca lor şi nu vor mai putea să facă şi să desfacă parchete, să trimită sentinţe în plic ... Conducerile parchetelor au ce pierde. O putere îngrozitoare pe care au exercitat-o în mod odios, nelegal şi neconstituţional, multi ani şi au o teamă mare de ideea de audit. Ca cineva va face o analiza a abuzurilor care au condus la oameni condamnaţi nevinovaţi, la destine frânte oameni din presă, politcieni, oamnei de afaceri oneşti, parlamentari, aleşi locali, au o teama, pentru că dacă PSD rămâne la guvernare rămâne posibilitatea ca şefii de parchete să fie realizate, nu pe baza unor înţelegeri oculte, ci numiri recomandate de competenţa acelor procurori numiţi şi dorinţa lor de a lucra într-o justiţie corectă".

El a mai spus că printre modificările la legile securităţii naţionale este una care pune în discuţie posibilitatea ca serviciile să nu mai poată avea firme sub acoperire.



Referitor la amnistie și grațiere, Dragnea a spus că nu sunt ”o iluzie juridică”, iar Guvernul să găsească o soluție, iar ”cei nevinovați să nu mai plătească costul unei vânători de vrăjitoare”.

În ceea ce privește acuzațiile aduse de Gabriela Firea, Dragnea a susținut că le-a auzit pentru prima dată la televizor, problemele indicate de ea nefiind discutate în partid.

Referitor la acuzaţiile de spionaj, Dragnea a replicat: ”Sigur, nu vreau să fiu decât serios, dar domnule, eu nu pot să spionez pe nimeni pentru că nu am cum să spionez. Nu am serviciu propriu de informaţii, nici eu, nici partidul, nici altcineva. Astea sunt prostii, credeţi că structuri din din MAI, unde lucrează oameni serioşi, pot să spioneze pentru o persoană publică, să iasă din lege? Dar eu încerc să nu răspund la atacuri personale”.



Liderul PSD a contrazis-o pe Firea în privința lipsei de sprijin pentru preluarea Centurii de către Primăria Capitalei, afirmând că au existat discuţii pe această temă și că, în prezent, se încearcă să se găsească nişte răspunsuri la întrebări constituţionale.

Finanțarea protestelor

Dragnea a reluat acuzațiile privind lovitura de stat încercată în 10 august și a anunțat că săptămâna aceasta vor apărea informații privind finanțarea protestelor din exterior:

”A apărut o supărare cu doamna Carmen Dan, dar măcar altcineva să susţină demiterea ei. Doamnei Firea i s-a inoculat ideea că cineva vrea să arunce vina pentru 10 august pe doamna prefect. I-am şi spus doamnei Firea inaite de CEx am văzut în presă că doamna Dan ar fi spus ceva despre prefect, care e apropiat doamnei Firea. Nu putem vorbi de o vină pentru că eu sunt absolut convins că în 10 august instituţiile statului nu au acţionat ilegal, Jandarmeria a intervenit respectând regulamentele... Au fost proteste finanţate şi din extern. Eu am auzit că vor ieşi săptămâna viitoare. Eu nu m-am folosit niciodată de zvonuri. E mai puţin important de unde (am auzit – n.r.). Vor ieşi informaţii despre faptul că s-au finanţat aceste proteste, că au fost organizaţi paramilitar, că au provocat întotdeauna jandarmii, au încercat să intre prin forţă în Guvern. Asta a fost o lovitură de stat".