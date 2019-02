Liviu Dragnea a vorbit vineri seara, la Congresul Socialiştilor Europeni de la Madrid, despre majorarea salariilor și pensiilor de către puterea de la București și despre răul produs de dreapta atât în România, cât și în restul Europei.

"Suntem după 15 ani de dominație a dreptei care a distrus multe valori, multe speranțe, multe destine. A distrus încrederea în proiectul european și știm bine că dreapta, oriunde în Europa, face orice să ne blocheze. Cred în proiectul european, dar trebuie cu curaj și tărie să le spunem oamenilor modul în care dreapta europeană a distrus Europa, folosind instrumentul politicii de austeritate, manipularea și uneori, cum este cazul și în România, folosind instituțiile de forță ale statului. Trebuie să ieșim din defensivă împreună", a declarat Liviu Dragnea în discursul său de la Congresul PES de la Madrid.

Liviu Dragnea le-a mai spus socialiștilor europeni că "grație Guvernului" au fost mărite salariile și pensiile.

"În România, social-democrația are 125 de ani de existență. Suntem puternici pentru că am rămas fideli vaorilor noastre. Grație Guvernului nostru, care a depus toate eforturile pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi, salariul minim am crescut în doi ani cu peste 50%, pensiile au crescut și vor crește în fiecare an, în așa fel încât, în 2020, nicio pensie nu va fi mai mică decât dublul de la începutul mandatului. În condițiile în care am redus și taxele, impozitul pevenit și taxele pentru mediul de afaceri. Cei de dreapta ne-au zis mereu că așa ceva nu se poate, că nu trebuie să mărim pensiile, salariile, pentru că nu sunt bani. Noi am arătat că un Guvern social-democrat poate micșora taxele, majora salariile, crește pensiile, pote reda speranța pentru tineri. Nu a fost ușor și nu va fi. Miza alegerilor pentru PE este uriașă. Vorbim de viitorul Europei, al nostru, al meu, al dvs, al copiilor noștri, al părinților noștri", a mai explicat Dragnea.

El a mai spus că PSD va câștiga alegerile europarlamentare și este convins că și PSOE va câștiga alegerile în Spania. "Apărarea democrației, drepturilor cetățenilor, a unui sistem corect, just și transparent reprezintă linii directoare pentur care trebuie să luptăm împreună", a mai adăugat Dragnea.

Liderul PSD a ținut să puncteze că partidele de dreapta vor divizarea să-i vadă divizați pe social-democrați, astfel că "UE are nevoie de o schimbare profundă pe care doar social-democrația o poate aduce".

"Trebuie să restabilim dreptatea, să corectăm erorile și abuzurile din trecut. Să demonstrăm dreptei că suntem mai buni ca ei și că suntem uniți în fața atacurilor lor. Oriunde în Europa, dreapta ne vrea divizați. Eu cred că nu trebuie să cădem în această capcană. UE are nevoie de o schimbare profundă pe care doar social-democrația o poate aduce. Avem nevoie de o Europă mai aproape de oameni, în care fiecare cetățean simte că are drepturi egale. Noi, așa cum s-a spus, facem politica celor mulți, noi suntem de partea bună și trebuie să luptăm până la capăt. It's time", a conchis Dragnea.

Liviu Dragnea a mai spus că a avut o discuție "foarte bună și interesantă" cu liderul PES, Sergei Stanishev, și cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.