Liderul PSD nu crede că demersul preşedintelui a fost unul "sincer", pentru că atunci l-ar fi făcut la început, nu ar fi aşteptat o lună.

"Dacă vom lua această decizie (de suspendare a preşedintelui) o s-o prezentăm atunci. Nu e numai asta. Sigur că e o discuţie serioasă pe care trebuie să o purtăm foarte aşezat pentru că este un demers foarte serios. Nu e un demers în joacă, dar din păcate preşedintele arată demult că nu respectă Constituţia, nu-şi respectă atribuţiile, nu mai are puterea să fie un preşedinte deasupra partidelor, fără interese partinice, care să fie un mediator între puterile statului”, a declarat luni, conform Mediafax, Liviu Dragnea, adăugând că discuţia stabilită pentru azi a fost amânată, dar "nu am închis-o".

"Eu cred că decizia a fost luată pentru că dacă voia să ia această decizie de la început nu îl oprea nimeni. Nici copiii de grădiniţă nu l-au crezut că ai nevoie de 30 de zile ca să citeşti decizia CCR. Nici nu trebuia să citeşti toată motivarea. Din secunda a doua când s-a publicat decizia CCR în MO, preşedintele a încălcat Constituţia. Din moment ce n-a făcut-o când era firesc să o facă, înseamnă că s-a întâmplat ceva pe parcurs”, a spus preşedintele PSD.

Dragnea nu a uitat să se refere nici la sistemul ocult: "Nu e o victorie pentru nimeni revocarea. Este o măsură mică ce trebuie să se întâmple în perioada următoare. Faptul că noi convieţuim cu un sistem ocult, ce bucurie să fie? Bucurie va fi când ţara se va elibera".