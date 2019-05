Liderul PSD aude ceea ce cetățenii nu aud.

~Am auzit şi aţi auzit şi dumneavoastră în ultima perioadă pe cel mai mare mut pe care l-a dat politica românească, a început să facă gălăgie. Credeţi că are Iohannis ceva de spus? Credeţi că are vreun proiect de ţară? Credeţi că are vreun proiect, vreun gând bun pentru România? Nu are, oameni buni. El şi ai lui fac gălăgie pentru a acoperi un sunet care începe să se audă din ce în ce mai tare - este sunetul creşterii economice, este sunetul scos de motoarele industriei şi agriculturii, este sunetul scos de creşterea pensiilor şi a salariilor, este zornăitul banilor în buzunarele românilor, este maşinăria guvernării PSD care s-a pus în mişcare. De ce credeţi că fac acest zgomot? Pentru ca oamenii să nu vadă că România se dezvoltă, că România creşte, că oamenii au început să o ducă mai bine, oamenii au început să aibă încredere, să investească", a declarat Liviu Dragnea, duminică, la mitingul electoral al PSD de la Târgovişte, relatează Agerpres.