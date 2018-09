Președintele PSD, Liviu Dragnea, crede că scrisoarea unor social-democrați împotriva sa face apel ca partidul să se alinieze cu președintele Iohannis, cu SRI, SPP, DNA și cu opoziția.

"Voi da curs solicitării să citesc acea epistolă. Nu am citit-o pe toată, dar cât am citit am înțeles care este cea mai mare supărare din acea scrisoare: să nu ne mai certăm cu Iohannis, să ne aliniem cu Iohannis, cu SRI, cu SPP, cu DNA și cu partidele de opoziție", a declarat miercuri Liviu Dragnea, la Parlament.

El a mai spus că nu va permite ca partidul să devină "unealta acestor instituții".

"Eu, ca președinte, nu pot să duc și nu voi duce acest partid să devină o unealtă a acestor instituții care nu trebuie să se implice în politică. La CEx o să vorbesc destul de bine, mult și apăsat", a mai spus Dragnea.