Președintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi seara, la Antena 3, că nu îi este frică să se confrunte cu Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale și că nu este greu de bătut, pentru că "nu a făcut nimic" în mandatul său.

"Am fost întrebat și eu dacă candidez, dacă nu candidez (la alegerile prezidențiale - n.r.). Am spus, vorbim după europarlamentare. Indeiferent ce spun eu, Iohannis nu scapă de obsesia în ceea ce mă privește. Am devenit obsesia lui și face absolut orice, presează, amenință, activează toate structurile pe care le poate activa ca eu cum necum ori să dispar, ori să nu mai fiu președinte la PSD, ori să fiu băgat în pușcărie, ori să ma evapor. Asta este singura lui obsesie. El crede că, dacă eu nu mai exist, el ia al doilea mandat fără niciun fel de probleme", a declarat Liviu Dragnea.

Dragnea a mai adăugat că nu îi e frică se se confrunte cu Iohannis.

"Nu mi-e frică să mă confrunt cu Iohannis. (...) Iohannis nu e greu de bătut, pentru că nu a făcut nimic patru ani și jumătate. Nu a făcut decât rău. Blocaje, blocaje, blocaje" , a mai completat acesta.