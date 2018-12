Președintele PSD, Liviu Dragnea, într-un discurs naționalist și plin de critici la adresa UE și a președintelui Klaus Iohannis, a spus că nu s-a prezentat la Congresul PES pentru că nu se putea băgat "în poze cu cineva care dușmănăște România".

"Vreau să dau câteva explicații despre neprezența mea la Congresul PES. Nu poate să mi se ceară, nu poate să mă oblige nimeni, Dane (Nica - n.r.), să merg să mă bag în poze cu cineva care dușmănăște România. Nu o să mă bag în poză niciodată cu oameni care fac rău țării mele. Nu pot. Eu înțeleg că suntem într-o țară politică europeană, care nu vrem neapărat să ne ajute cu ceva, dar măcar să ne asculte, dar nu putem să avem limbaj dublu. Noi mergem acolo să facem poze. (...) România e o țară prea coruptă înțeleg? În România, stimați colegi, despre care corupție vorbim? Despre marele caz de corupție al Olguței Vasilescu, care și-a luat capital de imagine pentru ce a făcut la Craiova ca primar? Un caz mare de corupție. (...) A, de îndemnul meu de a cere românilor să meargă la vot la referendum? Vorbim despre dosarele construite, cu migală, de către procurori de elită pe probe falsficate, ep denunțuri obținute prin șantaj, de înregistrări falsificate. (...)", a spus Liviu Dragnea, ]n cadrul Consiliului Național.

Dragnea spune că a văzut în alte țări din Europa cazuri mari de corupție, dar nu a văzut condamnați.

"Eu am văzut în alte țări din Europa fraude bancare de miliarde, prejudicii în dosare de corupție grele de miliarde de euro și n-am văzut oameni condamnați, n-am văzut ca acele țări să fie puse la colț, am văzut, în shimb, că Adrian Năastase a fost condamnat pe prejudiciu zero. (...) Din acest motiv este România o țară coruptă? Nu cumva toate aceste lucruri, toată această construcție este făcută doar pentru ca orice dintre politicieni, presă și nu numai, care ar vrea să pună problema românește, să aibă gura închisă? (...)", a mai adăugat el.