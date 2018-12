Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus duminică, la ședința Consiliului Național, că nu se teme să pronunțe cuvintele amnistie și grațiere, iar Coaliția PSD-ALDE are "obligația să repare nedreptățile".

"De ce cuvintele amnistie sau grațiere reprezintă un fel de blasfemie? Când se vorbește în România de amnistie și grațiere e ca și cum am vorbi că avem vreo bombă atomică și ne gândim dacă să o folosim sau nu împotriva UE sau împotriva lumii. Eu nu mă tem să pronunț aceste cuvinte. ”Dacă cineva găseşte alte instrumente, alte măsuri legislative, orice alt tip de acţiune care să rezolve în totalitate, să repare toate nereptăţile care s-au întâmplat în România, toate abuzurle din Justişie, altfel decât prin amnistie sau graţiere, va avea susţinerea partidului. Dacă nu, nu mai exzitaţi. Nu ştiu când, nu ştiu cum, dar PSD-ALDE are şi această obligaţie să repare nedreptăţile. PSD-ALDE are si această obligație - să repare nedreptățile", a punctat Liviu Dragnea.