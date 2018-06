Președintele PSD, condamnat săptămâna trecută la închisoare cu executare, susține că nu se va da ordonanță de urgență pentru modificarea Codului Penal. În schimb, îi cere lui Florin Iordache să se miște mai repede în comisie.

Liviu Dragnea s-a răzgândit în privința unei OUG pentru modificarea Codului Penal., după ce vineri declara că procedura parlamentară a fost una greșită pentru a modifica definiția abuzului în serviciu. Luni, însă, nu a mai recunoscut declarațiile de vineri.

„Voi aţi spus. Eu ştiu exact ce am vorbit vineri seara. Am fost acolo cu toţii şi am spus şi spun în continuare că trebuie să se grăbească procedurile, pentru că s-a întârziat foarte mult. O să facem o sesiune extraordinară, dar nu putem face o sesiune extraordinară toată vara. Şi atunci o să cer astăzi, şi eu, şi domnul Tăriceanu celor din comisie să închidă odată Codul penal, să meargă la votul final, după care intră în circuitul obişnuit”.

Cerea lui Dragnea către Florin Iordache de a grăbi procedurile din comisia pe care o conduce fostul ministru al Justiției vine în condițiile în care până acum ritmul a fost extrem de ridicat, lucrându-se chiar și până noaptea, târziu.

Declarația lui Dragnea de renunțare la OUG vine la doar câteva minute după ce un alt lider al PSD, Niculae Bădălău, a spus că ar prefera ordonanța de urgență.

„OUG ar fi mai practică, dar nu se poate face fără sprijinul celor din ALDE. Ştiţi foarte bine că acest proiect stă în dezbatere de un an de zile. Ceea ce spune opoziţia este o nebunie. Suntem obligaţi de UE să punem în concordanţă legislaţia română cu sugestiile dânşilor. Avem multe articole de pus în concordanţă. Asta încercăm să facem, dar procesul legislativ este de durată”, a declarat fostul număr doi din PSD.

Tot luni, Călin Popescu Tăriceanu și Kelemen Hunor au declarat că ei și formațiunile lor politice nu susțin adoptarea de către guvern a unei ordonanțe de urgență pentru modificarea Codului Penal.