Liviu Dragnea a lansat un atac la principalii parteneri ai României, Uniunea Europeană și NATO. Declarațiile au fost făcute la Antena 3 duminică seară, după ce a adus la București aproape 200.000 de persoane.

Președintel PSD a lansat un atac fără precedent la adresa principalilor parteneri ai României. Uniunea Europeană și NATO au fost acuzat de Liviu Dragnea că au finanțat așa numitul „stat paralel”.

„Am vrut să arătăm și partenerilor noștri străini, pentru că după Revoluție, NATO, UE au spus că ne învață democrația. Ar trebui să-și asume cu toții această responsabilitate, pentru că parțial au finanțat și susținut public acest stat paralel. La ei acasă nu sunt protocoale secrete, nu se fac arestări pentru spectacol. S-a tot spus, am vorbit și cu oficiali și îmi spuneau: Românii protestează. Acuma au venit câteva sute de români care au protestat. Noi am început această acțiune de protest, dintr-un șir de proteste. Am tot sperat că nu este nevoie să ducem lupta și pe partea economică, de a corecta, odată dusă lupta în stradă nu mai poate fi luată de acolo. Eu știu mai bine ca oricine ce forță are PSD. Au prins gustul”, a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

„Ăsta a fost mitingul mic. Următorul va fi uriaş, într-o altă locaţie, pentru că în Piaţa Victoriei nu are loc. Au făcut un miting pe care l-au photoshopat, au aruncat în presă sute de mii. Le-am arătat noi ce înseamnă sute de mii. Al treilea motiv - toţi cei care au fost în Piaţă aseară să afle ce sume uriaşe a cheltuit acest stat paralel pe interceptări. Niciun Guvern normal la cap, Parlament normal la cap, nu poate aloca sume mai mari serviciilor în condiţiile în care aflăm că alocăm sume mai mari decât orice altă ţară”, a mai spus Dragnea.

Aproximativ 200.000 de persoane au fost aduși de PSD la București pentru a „protesta” împotriva așa-zisului „stat paralel”, adică împotriva Justiției. Mitingul a fost ținut la o zi după ce ICCJ a amânat pronunțarea în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman, unde principalul inculpat este Liviu Dragnea.