Liviu Dragnea a venit singur la declarații după CEx, cu același discurs despre statul paralel. Referitor la ordonanța privind amnistia, el a spus că Dăncilă i-a transmis că acum Guvernul are alte priorități, dar nu respinge ideea.

Video: învingător și, totuși, singur

Doamna Dăncilă a spus un lucru foarte corect, un lucru normal, că nu se poate discuta acum despre ordonanța privind amnistia, pentru că Guvernul are cu totul și cu totul alte priorități. Nu a respins ideea în sine, dar a zis - așa cum e normal - că, dacă ministrul Justiției prezintă un punct de vedere în sensul ăsta atunci discutăm în partid, discutăm în coaliție. Eu cu doamna Dăncilă ne cunoaștem de foarte mulți ani și am lucrat împreună foarte mulți ani. Așa cum eu țin la dumneai și dumneai ține la mine, și ne respectăm reciproc. Niciodată n-am presat-o și nu pot s-o presez... Eu nu-mi permit să mă port urât cu o doamnă sau să presez o doamnă.