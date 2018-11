În conferința de presă după ședința CEx a PSD de luni, Liviu Dragnea a refuzat să spună dacă Parlamentul va respecta recomandările din raportul MCV de săptămâna trecută.

Întrebat insistent de un jurnalist Digi 24, liderul PSD a lăsat să se înțeleagă că cele opt noi recomandări din raportul MCV vor fi ignorate de Legislativul român, dar nu a dat un răspuns clar. Dialogul dintre cei doi arată refuzul lui Dragnea de a răspunde clar la o întrebare simplă și la obiect.

Jurnalist Digi 24: În ce măsură va ține cont Parlamentul de recomandările din raportul MCV?

Liviu Dragnea: Deja am ajuns la al treilea rând de a fi puse aceleași întrebări, cred că pasul următor e să vă punem noi întrebări. Deci, am atacat subiectul ăsta, am răspuns la subiectul ăsta, n-am ce să mai spun.

Jurnalist: Nu ați răspuns la întrebarea ”în ce măsură Parlamentul României va implementa recomandările din mecanismul MCV”.

LD: Da, atunci reiau din mine. Parlamentul României va acționa ca parlamentul fiecărui stat membru.

Jurnalist: Veți ține cont de aceste recomandări? Da sau nu?

LD: Deci, test-grilă. Parlamentul României va acționa ca parlamentul fiecărui stat membru.

Jurnalist: Există o decizie CCR din 2012 care spune că recomandările din mecanismul MCV sunt obligatorii pentru Parlamentul României:

LD: Nu sunt specialist în constituționalitate.

Jurnalist: Și atunci, veți îndeplini aceste recomandări sau veți ține cont de ele doar într-o măsură?

LD: V-am răspuns de trei ori la această întrebare.