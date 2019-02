Liviu Dragnea a declarat, după mai bine de patru ore de discuții cu Asociația Municipiilor din România (AMR), că bugetul prevede o creștere a fondurilor alocate la nivel naţional către administraţiile locale cu 27%. Gabriela Firea îl contrazice.

Liviu Dragnea și Eugen Teodorovici s-au întâlnit miercuri cu primarii municipiilor, pentru a cădea la pace cu forma bugetului de stat pe anul 2019.

Astfel, administraţiile locale vor avea venituri cel puţin la nivelul celor din anul precedent, a declarat Dragnea după discuții, scrie Agerpres.

Potrivit acestuia, fondurile alocate la nivel naţional către administraţiile locale vor înregistra, în 2019, o creştere cu 27%.

"În discuţiile pe care le-am avut cu reprezentanţii Guvernului zilele trecute şi cu alţi colegi din Parlament, cu preşedintele Tăriceanu, am primit asigurări de la Guvern că vor avea cel puţin bugetele pe care le-au avut anul trecut şi o mare parte din municipii vor avea venituri mai mari, inclusiv cu cheltuielile incluse din plata însoţitorilor persoanelor cu handicap, iar la judeţe şi la comune veniturile vor fi substanţial mai mari. Este o creştere de 27% pe toată administraţia locală din cote defalcate din impozitul pe venit şi din TVA, care va veni către administraţia locală faţă de anii precedenţi", a afirmat Liviu Dragnea.

Conform liderului social-democraţilor, cota defalcată din impozitul pe venit pentru administraţiile locale va creşte la 60%.

În replică, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune contrariul.

"Este așa cum spuneam: Dl Dragnea va spune că alții (guvernul, ministerul de finanțe) sunt vinovați, și nu el, pentru amputarea bugetului Primăriei Capitalei cu aproape 25%. După ce a ascultat primarii prezenți la ședința Asociației Municipiilor, Dl Dragnea a spus textual: <<Nu am venit să va dau soluții privind bugetul. Nu am competențe legale>>", a scris Gabriela Firea pe contul său de Facebook.

Ea spunea că Dragnea a susținut că bugetul este unul bun, în ciuda explicațiilor aduse de primari.

"Dar a continuat să susțină, în ciudă explicațiilor și argumentelor aduse de primari, că bugetul este unul bun și a prezentat o situație roz a economiei. Dacă e totul așa de bine, cum de ne va aștepta un an de austeritate? La insistențele mele, am reușit să obțin o întâlnire mâine, la Ministerul de finanțe, în care să explic încă o data că sunt puse în pericol serviciile publice din București, a căror notă de plată o achita Primăria Capitalei : transport public, termoficare, iluminat, spitale, consolidări, apa și canal, investiții în infrastructura etc", a mai scris aceasta.

În final, edilul precizează că i-a sfătuit pe primari să se înțeleagă între ei, afirmând că tate criticile aduse de ea în aceste zile s-au confirmat acum

"Sfidând legea și atribuțiile complexe pe care le avem, Dl Dragnea, cel <<fara competențe legale>> a dat și indicația: <<sa va înțelegeți între voi>>. De parcă legile și bugetul sunt că mersul la film sau la o masă în oraș! Așa bagatelizare a instituțiilor statului nu am văzut! Cum ne dezbină la București, face și în țara, încercând să-i învrăjbească pe primarii de municipii cu cei de comune și orașe. Un adevărat om de stat! Nu mai am nicio așteptare. Un lucru e limpede: s-a confirmat că în toate aceste zile am spus adevărul. Mă voi bate pentru el până la capăt!", a mai adăugat primarul general.

Nici primarul municipiului Arad, Gheorghe Flacă, nu este mulțumit de discuții.