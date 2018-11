Președintele PSD, Liviu Dragnea, a adus luni o nouă valiză la Parlament care conținea documente despre modul în care președintele Klaus Iohannis a obținut un imobil în Sibiu, dar și faptul că a mințit în declarația de avere.

"Azi este a doua zi de luni și este a doua valiză. Un localnic din Sibiu a zis că a găsit-o în curte și i-a dat-o unui prieten, care a dat-o altui prieten și prietenul ăla a devenit martor sub acoperire, nu știu. (...) Am văzut cu toții că, deși există jurnaliști care fac dezvăluiri, unele chiar cutremurătoare, cu privire la activitatea posibil infracțională a președintelui Iohannis, aceste știri ori nu se prezintă, ori mor repede, cu totul și cu totul întâmplător. Foarte ciudat! Am zis să le reiau eu atunci când sunt dat în direct (la televiziuni - n.r.) și eu cred că românii au un drept legitim să știe cine este și ce a făcut cu adevărat acest personaj. Ceea ce vedem noi la acest președinte, căruia eu i-am spus un președinte fake, fals, este doar o imagine falsă, un personaj de carton pus în vitrină de statul paralel și susținut în continuare de statul paralel", a spus Liviu Dragnea.

De asemenea, acesta a susținut că procurorii l-au descris pe președinte ca fiind "un șef de clan, un șef de grup organizat".

"Mulți procurori l-au descris ca un șef de clan, un șef de grup organizat, cu toate acțiunile întreprinse în perioada în care a fost primar și nu numai, și putem vorbi până la ora aceasta de 17 dosare penale", a mai explicat liderul social-democraților.

Liviu Dragnea a susținut conferința de presă la sediul grupului PSD din Camera Deputaților, unde a adus și un televizor pe care a prezentat o știre despre cum a mințit președintele în declarația de avere și modul fraudulos în care a obținut o casă în Sibiu.

Întrebat cine a editat "breaking news-ul" prezentat, acesta, ironic, a spus că s-a ocupat chiar el.