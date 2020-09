Europarlamentarul USR PLUS susține că Poliția Locală trebuie desființată, după ce Justnews.ro a scris că Poliția locală a Sectorului 1 a monitorizat un lider din opoziție la protestele anticorupție din februarie 2017.

”Ne angajăm să desființăm Poliția Locală. Avem în acest moment un instrument de abuz pus la îndemâna primarilor și o instituție locală care și-a dovedit ineficiența în ultimii ani. Construcția administrativă prin care s-a urmărit sporirea puterilor unor politicieni a produs o îndepărtare a Poliției Naționale de comunitățile și activitățile necesare pentru sporirea siguranței cetățenilor și în același timp a creat o structură care deservește mai degrabă primarul în funcție în loc să fie preocupată de binele comunităților. În consecință, vom desființa Poliția Locală, vom muta atribuțiile în subordinea Poliției Naționale, care va trebui să construiască un serviciu special pentru comunitățile noastre, iar cei care fac parte din structurile locale și îndeplinesc condițiile profesionale pentru a face parte din structurile comunitare își vor continua activitatea”, a scris marți pe Facebook eurodeputatul USR PLUS Dragoș Tudorache.

Site-ul de investigații JustNews.ro a scris că, la ordin, au fost folosite, în zilele din ianuarie-februarie 2017, resurse ale statului pentru a fi monitorizați adversari politici. Primul exemplu este cel al politicianului USR, Clotilde Armand, care, în data de 22 februarie 2017, a fost urmărită și fotografiată în timp ce participa la manifestația pașnică din Piața Victoriei, de către angajați, de sex feminin, ai Poliției Locale a Sectorului 1.

”Știu nenumărate abuzuri în care angajați ai Poliției Locale și-au depășit atribuțiile și au acționat abuziv. Ce s-a întâmplat acum în Sectorul 1 al Capitalei, unde angajații Polției Locale lucrau în interesul primarului, este revoltător, dar departe de a fi o excepție. Am văzut cazuri asemănătoare în multe localități și ne aducem aminte cu toții de cazul de la Iași, unde Poliția Locală o urmărea pe amanta primarului. Șicanele sunt permanente și sunt o dovadă a eșecului acestei instituții. Am avut nenumărate sesizări de la colegii din teritoriu despre implicarea Poliției Locale în campania electorală și în urmă cu o săptămână am asistat la un abuz și la șicanele Poliției Locale din Sectorul 4, care a început să ne legitimeze, să ne invite verbal la sediul Poliției Locale și să ne întrebe ce căutăm într-un parc doar pentru că aveam însemne USRPLUS. Eșecul nu mai trebuie tolerat doar pentru că aduce câștiguri politice. Poliția Locală trebuie desființată și asta vom face”, a mai scris Tudorache.