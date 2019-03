Drept la replică al eurodeputatului PSD Doru-Claudian Frunzulică cu privire la articolul "Mai mulți eurodeputați români din S&D au votat împotriva Rezoluției privind Rusia".

Eurodeputatul PSD Doru-Claudian Frunzulică trasmite că s-a abţinut la votul din plenul de la Strasbourg, din 12 martie, pe raportul " Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia".

Articolul EurActiv s-a bazat pe monitorizarea Votewatch.eu.

Doru-Claudian Frunzulică precizează că doar procesul verbal final al votului pe raport, publicat pe site-ul Parlamentului European, certifică din punct de vedere politic și juridic votul unui deputat sau altul.

"M-am abținut la votul final pentru că raportul trebuia să fie, în opinia mea, mult mai critic privind gravele acțiuni ale Rusiei la adresa Ucrainei (ocuparea Crimeei și unor zone din estul Ucrainei, respectiv Donetsk și Lugansk, războiul hibrid la adresa acestei țări, provocările din Marea Azov, etc), cât și, referitor la acțiunile Rusiei de încălcare a suveranității unor state prin crearea și întreținerea "conflictelor înghețate", în Transnistria, Abhazia, Osetia de Sud. Trebuie subliniat și modul în care Rusia acționează în Republica Moldova pentru a stopa drumul acesteia către UE si NATO cât și acțiunile acestui stat de destabilizare a situației în Marea Neagră și intervențiile sale în Siria, atacurile cibernetice de influențare a unor alegeri (SUA) sau referendumuri (M. Britanie), de subminare a NATO și UE.

Am fost și sunt un puternic susținător al securității euro-atlantice, al parteneriatului strategic NATO-UE și am contribuit in anii 2000 la susținerea aderării României la NATO și UE și prin Asociația George C. Marshall-România, organizația absolvenților români ai, " Centrului European pentru Studii de Securitate George C. Marshall", americano-german, pe care am condus-o 18 ani, (2000-2018).

Dacă veți intra pe site-ul Parlamentului European veți găsi intervențiile mele critice la adresa Rusiei, o țară care încalcă frecvent dreptul internațional și acordurile internaționale și care reprezintă la ora actuală o amenințare la adresa valorilor democratice pe care NATO și UE le promovează. Există pe site-ul fiecărui eurodeputat o secțiune de explicare a voturilor, pentru orice vot dat în plenul Parlamentului European, de către un deputat sau altul. Dacă veți căuta cu mai multă atenție veți găsi pe site-ul Parlamentul European, așa cum poate să o facă orice cetățean român, explicația votului meu pe raportul referitor la relațiile politice dintre UE și Rusia. Orice român poate verifica activitatea unui eurodeputat pe site-ul Parlamentul European, iar eu am peste 1000 de explicații de vot.

Aș vrea să mai menționez un lucru, m-am abținut și pentru că raportul nu menționează efectele actuale ale Pactul Ribbentrop-Molotov, prin care vechi teritorii românești, respectiv Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herței au fost ocupate de URSS în 1940, ca să nu mai vorbim despre tezaurul României pe care Rusia refuză în continuare să îl înapoieze".

Procesul verbal arată că, iniţial, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Gabriela Zoană, Claudia Țapardel și Maria Grapini au votat împotriva raportului. La secţiunea Corectări, apare că Andi Cristea, Dan Nica, Gabriela Zoană, Claudia Țapardel şi Maria Grapini au votat în favoarea rezoluţiei, iar Doru-Claudian Frunzulică s-a abţinut.