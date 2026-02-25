Una dintre măsurile adoptate de Guvern pentru a aduce bani și pentru a reforma administrația este cea care condiționează dreptul de a conduce de plata amenzilor rutiere.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat marți seară ce înseamnă această nouă prevedere.

"Obligația de plată există pentru amenzile de circulație pe care le-a primit cetățeanul respectiv. Nu se face o condiționare legată de toate debitele la bugetul local. (...) Sunt două spețe legate de permise. O speță în care, la reducerea perioadei de suspendare, cel care dorește această reducere a perioadei de suspendare va trebui să facă dovada plăților amenzilor de circulație pe care le-a primit, nu numai amenda care rezultă din acea suspendare a cărei reducere o dorește, ca și perioadă de suspendare, dar a tuturor amenzilor, nu a tuturor debitelor la bugetul local. Și a doua procedură de care v-am spus în expunere, și anume, aceea că, după expirarea a 105 zile de la constatarea prin proces-verbal a contravenției, va interveni suspendarea permisului, care se va face, cum v-am spus, printr-o interconectare digitală între autoritățile locale și Ministerul Afacerilor Interne", a spus Cseke Atilla.

Potrivit ministrului, în această perioadă, cetățeanul va fi atenționat printr-o somație de plată de autoritățile locale că, după o anumită perioadă, conform legii, se poate ajunge la suspendarea permisului.

"Cetățeanul nu trebuie să predea permisul. Pur și simplu, în evidența Poliției Rutiere, după această perioadă, va apărea faptul că s-a retras sau s-a suspendat dreptul de a conduce pentru persoana respectivă. În momentul în care se face plata, autoritatea locală are obligația ca, în două zile, să introducă în platforma digitală a Ministerului de Interne faptul că s-a plătit acea amendă și, evident, de acolo, dreptul de a conduce nu mai este suspendat. În tot acest timp, cetățeanul, încă o dată, nu trebuie să se deplaseze la autoritatea locală, la Poliția Rutieră, nu trebuie să facă nimic. Statul lucrează pe acest mecanism", a continuat el.

Aceste schimbări sunt propuse să intre în vigoare peste șase luni, adică la 1 septembrie 2026.

De asemenea, dacă inițial s-a propus majorarea cu până la 60% a amenzilor neplătite, Guvernul a renunțat la prevedere.

Premierul Ilie Bolojan a justificat și el măsura prin exemplul altor state.

"La fel ca în celelalte țări, unde există măsuri complementare pentru neplata amenzilor, care înseamnă că, pe măsură ce întârzii, fie îți crește valoarea sumei pe care trebuie să o achiți, fie vin alte măsuri, trebuie să le spunem cât se poate de clar cetățenilor că avem o situație în care doar aproximativ 40% din amenzile de circulație se achită în România, ceea ce este un procent foarte mic raportat la ce se întâmplă în celelalte țări europene și era nevoie să înăsprim acest mecanism, în așa fel încât, pe de o parte, să fie încasate acest amenzi, să fie un aspect de echitate pentru toți cetățenii și, nu în ultimul rând, să întărim o anumită disciplină în zona de circulație rutieră și, așa cum v-am spus, să realizăm acest lucru", a spus premierul.

Bolojan a precizat și că "spre deosebire de impozitele locale, care se încasează într-o marjă între 70 și 90%, vă puteți da seama care este situația, deci, sunt niște modele pe care le-am preluat din alte state și le punem în practică, în sensul întăririi acestei capacități de a încasa aceste amenzi".

Ce sancțiuni sunt în alte state

În Germania, neplata amenzilor duce la majorări și executare silită (popriri, sechestru pe bunuri). Pentru neplată repetată, autoritățile pot decide înlocuirea amenzii cu zile de detenție și posibila interdicție temporară de a conduce.

Franța are o lege care face ca amenda să crească automat pentru neplată, sunt prevăzute popriri pe salariu/conturi și se pot impune blocaje la vânzarea sau înmatricularea vehiculului.

În Italia este prevăzută o majorare a amenzii după 60 de zile și cheltuieli de executare. De asemenea, este posibilă instituirea unui sechestru pe conturi sau bunuri, air în cazuri grave, instanța poate dispune măsuri coercitive (inclusiv conversia în detenție pentru sume mari și refuz repetat de plată).

În Spania se pierde reducerea de 50% dacă nu este plătită rapid amenda, executare silită prin agenția fiscală, iar pentru restanțe mari se poate institui embargo pe bunuri și posibilă interdicție de a conduce.

