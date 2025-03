Dronele fabricate integral în România, care vor fi folosite atât în scopuri militare, cât și civile ar urma să intre în producția de masă până la sfârștiul anului 2025, potrivit ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

"Să vă spun concret unde suntem cu producția de drone. Anul trecut, întâmplarea face ca, în calitate de ministrul al Cercetării, Inovării și Digitalizării, împreună cu Radu Oprea, ministrul Economiei, am semnat un protocol în care am început să lucrăm la un concept care are ca prioritate construirea de drone cu dublă utilizare: atât militar, cât și civil. În momentul de față suntem în fază finală de testare", a spus ministrul Ivan la dezbaterea "Ora Guvernului", organizată la Senat, la cererea USR.

Bogdan Ivan a mai precizat că în această vară urmează să fie făcut prototipul și să se intre în producția de serie până la finele lui 2025.

Pe 21 noiembrie 2024, Guvernul a aprobat așa-numitul proiect pentru "drona românească", la care vor lucra Ministerul Economiei și cel al Cercetării, Inovării și Digitalizării. Reamintim că, după alegerile din 2024, cele două ministere au fost comasate.

În luna mai 2024, premierul Marcel Ciolacu a participat la o conferință internațională BSDA, unde spunea că România pregătește un proiect ambițios: drona românească.

Pe 21 iunie, ministrul Economiei de atunci, Radu Oprea, spunea că există două memorandumuri semnate, în două grupuri de lucru, care includ societatea Carfil SA, care este filială a ROMARM-ului.



"Unul dintre ele are ca obiectiv de a vedea dacă prevederile legale actuale din România pot fi îmbunătățite, pentru a avea un proiect: drona românească și, în general, drone în România, mai rapid. Al doilea memorandum, care are peste 13 instituții, vorbesc despre Politehnica din București, vorbesc despre Universitatea de Științe Agricole. Aceste două memorandumuri sunt semnate, au fost semnate la BSDA, din câte știu eu, deja s-au organizat. La Carfil, unul dintre proiectele Carfil se referă la un centru de pregătire a operatorilor de drone, sigur, cu dublu uz, pentru civil și pentru militar. Și pot să vă spun că alaltăieri, miercuri, la Eurosatory, care este cel mai mare târg european pentru industrie militară, am vorbit cu compania parteneră franceză care are astfel de softuri, companie parteneră a Carfil-ului, care are aceste softuri de pregătire, are simulatoarele de pregătire a operatorilor și sunt într-un progres evident de a face acest centru regional de pregătire a operatorilor pentru drone în România", a spus Oprea.

El a mai adăugat că a vorbit cu ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, despre cum să facă împreună o temă de proiectare pentru drona românească.

"Deci vom avea un proiect de cercetare, cu finalitate, din punctul meu de vedere, posibilitatea de a industrializa într-una dintre fabricile Romarm-ului produsul respectiv, prototipul respectiv, cel care va fi cercetat, astfel încât să avem proprietate intelectuală înregistrată în România. În acel moment, sută la sută vom avea o dronă românească. Mai există în acest moment un proiect al Carfil-ului referitor la drone, în care au semnat cu o companie americană, cu Periscope Aviation, au semnat deja o înțelegere, astfel încât drona pe care astăzi au conceput-o cei de la Periscope Aviation să fie fabricată în România, ei producând astăzi în China, își doresc ca să fie fabricat în totalitate", a continuat Oprea.

De asemenea, Radu Oprea a mai punctat și că și partea de cybersecurity, partea de inteligență artificială este foarte bine dezvoltată la nivelul României, în mai multe zone.

"Vorbim despre Cluj, despre București, despre Iași, despre Timișoara și nu numai. Cred că nu este întâmplător faptul că Agenția Europeană de Cyber Security se află în România și, iarăși, nu este întâmplător că cel mai mare număr de ingineri IT la mia de locuitori din Uniunea Europeană este România, a șasea din lume. Deci avem anumite capabilități foarte bune și le-am prezentat și companiilor europene, pentru a vedea că în România pot exista parteneriate, nu doar în sensul în care putem asambla, fabrica în România, ci putem veni alături de ei în co-producere a unor echipamente militare", a adăugat el.

Despre ce va avea în plus drona românească față de altele, fostul ministru al Economiei a declarat că ea "va corespunde unei nevoi".

"Dacă vorbeam despre drona pentru agricultură, da, cu uz civil, cu certitudine, prin faptul că institutele, asociațiile fermierilor sunt implicate în acest proiect, înseamnă că vom avea o dronă care răspunde și va fi proiectată pentru nevoile specifice României. Deci lucrul acesta poate fi făcut și eu cred în capacitatea noastră de a integra companiile și institutele de cercetare care deja există în România", a mai spus Oprea.