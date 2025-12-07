Cătălin Drulă și-a început declarația prin a spune că este în fază finală la adoptare Codul Urbanismului care aduce toate autorizațiile de construire la Primăria Capitalei și referendumul din 2024, care trebuie implementat de urgență.

Despre "problema bugetului", Drulă susține că aceasta este "prima problemă pe care o va avea viitorul primar al Capitalei",adică bugetul pe 2026.

"Există legea depusă în Parlament pentru implementarea referendumului. Noi o să o susținem în continuare cu aceeași tărie, le cerem tuturor partidelor să susțină această lege. În rest, consilierii generali USR și noi, cei din USR, vom fi parteneri în proiectele bune pentru oraș", a continuat el.

Legat despre sistemul de vot din România, Drulă a precizat că l-a auzit pe Ciprian Ciucu spunând că vrea să fie aceste alegeri ultimele într-un singur tur, să nu mai avem de acum decât alegeri în două tururi.

"Primarul nou ales are o legitimitate mare, este prim-vicepreședinte al PNL, îl are alături de el pe domnul Bolojan. Susținem două tururi, există majoritate în Parlament în acest moment pentru două tururi. Trebuie acum, în decembrie, să trecem această lege. Le mulțumesc bucureștenilor care ne-au dat încrederea și au crezut în proiectul nostru și le spunem că rămânem alături de București. Eu sunt bucureștean de-o viață, îmi cresc familia aici, îmi doresc ca acest oraș să înflorească, îmi doresc ca orice primar general ar fi să aibă succes, dar în același timp cred cu fermitate că acest succes este posibil doar pe baza unor reforme", a spus Cătălin Drulă.