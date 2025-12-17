Partidul extremist AUR a anunțat miercuri depunerea a două moțiuni simple care vizează activitatea Ministerului Afacerilor Interne și a Ministerului Justiției.

Moțiunea împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, "sancționează politizarea profundă a MAI, menținerea prelungită și suspectă a conducerilor interimare din inspectoratele de poliție, ingerințele în concursurile pentru funcții de conducere și vulnerabilizarea gravă a ordinii publice", spune AUR.

"Sub actuala conducere, combaterea criminalității organizate, a traficului de droguri și a violenței a devenit ineficientă, iar România a fost exclusă din programul Visa Waiver, pe fondul existenței unor rețele de trafic de persoane operate cu complicități instituționale evidente", explică formațiunea.

Mai mult, forțele de ordine au fost transformate în instrumente de intimidare politică, inclusiv în contexte electorale, prin restrângerea abuzivă a drepturilor cetățenești și folosirea disproporționată a forței împotriva manifestărilor pașnice, se mai arată în argumentație.

Cea de-a doua moțiune îl vizează ministrul Justiției, Radu Marinescu, și denunță eșecul managerial major în asigurarea unui act de justiție eficient, previzibil și echitabil.

"Durata excesivă a proceselor, blocajele sistemice, protestele prelungite ale magistraților și lipsa oricărei reacții ferme din partea ministrului au afectat direct drepturile fundamentale ale cetățenilor. Justițiabilii, victimele infracțiunilor și mediul economic au fost lăsați fără protecție reală, în timp ce promisiunile din programul de guvernare au rămas literă moartă", spune AUR.

Prin aceste moțiuni simple, AUR spune că nu urmărește un joc politic conjunctural, ci trage un semnal de alarmă ferm: România nu mai poate fi guvernată prin improvizație, frică și inacțiune. Siguranța publică și dreptatea nu sunt privilegii, ci obligații ale statului față de cetățeni.



