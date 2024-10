Șefa sportului românesc, Elisabeta Lipă, anunță că va candida din partea PSD Botoșani la Camera Deputaților. Ea deschide lista organizației pentru un post de deputată.

"La 20 de ani de la ultima mea Olimpiadă, am decis să intru într-o nouă competiție importantă: de data aceasta, pentru viitorul Județului Botoșani. Un viitor mai bun, un viitor în care dezvoltarea, investițiile și oportunitățile sunt garantate de cea mai bună echipă. Am hotărât să candidez pentru funcția de Deputat pentru Județul Botoșani. În urma vizitei pe care am avut-o ieri la Organizația PSD Botoșani, am convingerea că fac parte dintr-o echipă unită și puternică, care are un țel comun: să obținem cea mai înaltă performanță pentru județul nostru", a scris Lipă într-un mesaj pe Facebook.

Elisabeta Lipă a mai adăugat că toată cariera eia profesională a purtat-o "în toate colțurile lumii, însă, pentru mine, județul Botoșani va rămâne mereu acasă".

"Faptul că acum mi se oferă această provocare, de a face lucruri concrete pentru bunăstarea oamenilor din acest județ, mă responsabilizează și mă onorează. Accept cu mare onoare această nominalizare! Am încredere în această echipă și sunt convinsă că, prin strategie, viziune și îndârjire, vom reuși să garantăm un viitor mai bun pentru copiii noștri, părinții și, deopotrivă, pentru bunicii acestui județ!", a mai scris aceasta.

În august, la Congresul PSD, Elisabeta Lipă, fostă canotoare și președintă a Agenției Naționale pentru Sport, a fost desemnată vicepreședintă a partidului pe sport, fiind propusă chiar de Marcel Ciolacu în funcție.

Postarea în care Lipă își anunța candidatura este însoțită și de câteva fotografii, printre care și una în care este la braț cu președinta Consiliului Județean Botoșani, Doina Federovici, care este cap de listă la alegeri pentru Senat.

În iarnă, Federovici a fost implicată într-un scandal, după ce procurorii anticorupție au făcut percheziții la Spitalul Județean Botoșani, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean, într-un dosar de corupție vizând fraudarea unor concursuri de ocupare a unor posturi vacante.

Au avut loc descinderi și la CJ, și la organizația județeană a PSD, conduse de Doina Federovici. Ea a spus după percheziții că instituția pe care o conduce nu are nicio legătură cu această anchetă, scria, atunci, presa locală.

Doina Federovici a fost o apropiată a fostului lider al PSD, Liviu Dragnea, și a fost senatoare între 2012-2016 și 2016-2020. Și Marcel Ciolacu o laudă, spunând despre ea că este "performantă".