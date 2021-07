Competiția internă din PNL vine cu fel de fel de declarații năstrușnice din partea liberalilor.

Primarul liberal al Clujului, Emil Boc, care îl susține pe Florin Cîțu la conducerea partidului, și Allen Coliban, edilul USR PLUS al Brașovului, au comentat duminică seara, la Digi24, afirmațiile liderului PNL, Ludovic Orban, care a spus că PNL trebuie să fie un partid puternic legat de biserică, remarcând, în contrast, că partenerii de guvernare de la USR PLUS ”parcă nu s-au născut aici” și că ”nu jură pe Biblie, ci doar pe Constituție”.

”Partidul Național Liberal face parte din familia Partidului Popular European, unde valorile creștine sunt valori intrinseci și, în condițiile acestea, președintele Orban are dreptate că fac parte din fundamentul Partidului Național Liberal, dar cu respectarea, evident, a legilor țării. Partea care ține de jurământ - legea și Constituția prevăd că acest jurământ se poate exercita în oricare dintre formele prevăzute de lege. Sunt însă de acord că avem obligația să ne susținem valorile naționale”, a declarat Emil Boc.

Edilul a afirmat că, la Cluj, reprezentanți ai partidului USR PLUS au fost prezenți la manifestări publice, precum ceremonia de Ziua Drapelului.

”Nu știu în alte județe cum a fost, dar eu la Cluj am văzut subprefectul USR la Ziua Drapelului, chiar a condus ceremonia și am apreciat prezența lor acolo, pentru că un popor care nu-și cunoaște istoria, acel popor nu are viitor. Iar noi avem foarte multe argumente, de asta în egală măsură la masă cu celelalte națiuni europene, pentru că suntem singurii continuatori ai Imperiului Roman, inclusiv ca nume”, a mai spus Emil Boc.