Estonia a renunțat la poziția de comisar european interimar pe care îl dorea în comisia condusă de Jean Claude Juncker, al cărei mandat se încheie la 31 octombrie.

Premierul eston Jüri Ratas a anunțat că guvernul de la Riga renunță la dreptul de a fi reprezentat în Comisia Europeană, pentru a-i permite fostului ministru al economiei Kadri Simson să se pregătească pentru rolul în viitoarea Comisie, scrie EURACTIV.com.

Ratas a propus-o pe Kadri Simson drept înlocuitor în Executivul UE, după ce comisarul Andrus Ansip a decis să își preia mandatul de europarlamentar, în urma alegerilor din mai.

Și România vrea să o înlocuiască pe Corina Crețu, fostul comisar pentru dezvoltare regională, care a revenit în Parlamentul European, cu Ioan Mircea Pașcu, fost europarlamentar și ministru în guverne PSD.

Dar, după ce a cerut României și Estoniei să nu nominalizeze noi comisari pentru doar câteva luni, Jean Claude Juncker a decis că nu le va acorda celor doi interimari niciun portofoliu. În plus, Parlamentul European nu i-a validat pe cei doi în ultma sesiune plenară din iunie, astfel că Pașcu și Simson nu și-au preluat încă mandatele, ceea ce înseamnă că, practic, nu ar servi în Comisie decât câteva săptămâni.

„Apreciem decizia guvernului estonian de a nu mai susține un comisar interimar pentru restul mandatului, ceea ce va evita o inacceptabilă risipă din banii contribuabililor. Cerem acum guvernului român să facă același lucru. Procesul de aprobare (în Parlamentul European) trebuie stopat”, a scris pe Twitter Manfred Weber, liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din legislativul UE.

Siegfried Mureșan, eurodeputat din partea PNL (tot din grupul PPE) a scris pe Facebook că președintele Comisiei pentru Control Bugetar (CONT) a Parlamentului European, Monika Hohlmeier, a transmis că nu ar trebui acceptate numirile celor doi comisari interimari, pentru că ar fi costuri mult prea ridicate pentru un mandat de câteva săptămâni.

„Ca urmare a cererii președintelui Juncker și a dezvăluirilor președintei Comisiei pentru Control Bugetar din Parlamentul European privind costurile nejustificate ale unui comisar european interimar pentru câteva săptămâni până la 1 noiembrie, Guvernul Estoniei a anunțat acum că renunță la desemnarea unui candidat pentru poziția de comisar pentru șase săptămâni. Indiferent de durata mandatului unui comisar acesta primește prima de instalare și mai ales primește pensie de comisar pe toată durata vieții, la fel cum primește un comisar care a exercitat cinci ani de mandat”, a scris Mureșan.

Tot pe Facebook, Ioan Mircea Pașcu a comentat doar informația privind pensia, fără a spune că ar avea de gând să se retragă: „Nu am dreptul să încasez pensie de la Comisie, întrucât nu am minimum de 1 an de lucru!”.

„În general, abia aștept momentul în care voi putea spune public tot ce s-a întâmplat cu adevărat, referindu-mă atât la politica «bizantină» a Bruxelles-ului, cât și la absența sprijinului de acasă, din partea celor care se bat cu cărămida in piept că nu pot dormi de grija României, a românilor și a intereselor lor, pentru care sunt gata să își dea și viața...”, a mai scris Pașcu.