Congresul Extraordinar al Partidului Mișcarea Populară l-a ales sâmbătă pe Eugen Tomac ca președinte al formațiunii politice.

El a candidat ca lider al moțiunii „PMP - un nou început pentru o Românie creștin-democrată”.

Din 456 de voturi exprimate, 421 au fost „pentru”, 18 „împotrivă” și 17 abțineri.

Tomac, eurodeputat din partea PMP, a fost președinte al partidului până la alegerile din 2020, când a demisionat după ce partidul a ratat intrarea în Parlament.

„În politică am învățat un lucru esențial (...) că, în politică, uneori faci ceea ce trebuie, nu ceea ce îți place. Nu ne aflăm în cel mai fericit moment al existenței noastre politice”, a spus Tomac.

„Cei care am pus bazele acestui partid, care am luptat în campanii grele pentru ca partidul să își păstreze rolul și rostul pe scena politică românească, am luat decizii. (...) Există foarte multe motive pentru care PMP trebuie să meargă înainte și să își susțină obiective care ne fac mândri de realizările de până acum”, a mai spus eurodeputatul și noul lider al partidului.

Tomac a spus că alegerile organizate nu sunt doar pentru a-l schimba pe Cristian Diaconescu, care, de altfel, a contestat în instanță organizarea Congresului extraordinar.

„Nu am făcut acest lucru doar pentru că am fost nemulțumiți de cineva. Acest Congres nu este împotriva cuiva. Acest Congres este pentru a da șansa partidului nostru de a merge mai departe - o echipă unită, pentru o țară reîntregită. Vă mulțumesc și vă asigur că voi fi loial proiectului PMP și doar împreună vom decide care este calea cea mai bună de urmat. Avem obiective, trebuie să credem în ele și sunt convins că le vom atinge”, le-a transmis Eugen Tomac colegilor săi din partid.

Din conducerea partidului mai fac parte președinții executivi Petru Movilă și Adrian Mocanu și patru prim-vicepreședinți - Lucian-Ioan-Titus Morar, George-Mihail Neamțu, Costin-Sebastian Moise și Emil-Marius Pașcan.

În echipa de conducere validată de Congresul Extraordinar al PMP se mai regăsesc Ionuț Simionca (secretar general), Cătălina-Nicoleta Bozianu, Dorin-Valeriu Bădulescu și Răzvan-Nicolae Sebe (secretari generali adjuncți).

Cristian Diaconescu, fostul președinte al partidului, nu a recunoscut organizarea Congresului și nu a participat la eveniment.