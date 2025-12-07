Potrivit exit-poll-ului CURS-Avangarde, publicat la ora 21:00, imediat după închiderea urnelor, Ciprian Ciucu (PNL) este pe primul loc la alegerile din București, urmat de Daniel Băluță (PSD) și Anca Alexandrescu (AUR-PNȚCD).

UPDATE Datele din exit-poll-ul CURS-Avangarde, valabile pentru ora 21:00: Ciprian Ciucu - 33% Daniel Băluță - 26,1% Anca Alexandrescu - 20,3% Cătălin Drulă - 12,6%

+++ Datele din exit-poll-ul CURS-Avangarde, valabile pentru ora 19:30: Ciprian Ciucu - 32,7% Daniel Băluță - 26,3% Anca Alexandrescu - 20,02 Cătălin Drulă - 12,8% Ana Ciceală - 6%