UPDATEExit-poll: Ciprian Ciucu, pe primul loc la alegerile din București
actualizat:
Potrivit exit-poll-ului CURS-Avangarde, publicat la ora 21:00, imediat după închiderea urnelor, Ciprian Ciucu (PNL) este pe primul loc la alegerile din București, urmat de Daniel Băluță (PSD) și Anca Alexandrescu (AUR-PNȚCD).
UPDATE
Datele din exit-poll-ul CURS-Avangarde, valabile pentru ora 21:00:
Ciprian Ciucu - 33%
Daniel Băluță - 26,1%
Anca Alexandrescu - 20,3%
Cătălin Drulă - 12,6%
+++
Datele din exit-poll-ul CURS-Avangarde, valabile pentru ora 19:30:
Ciprian Ciucu - 32,7%
Daniel Băluță - 26,3%
Anca Alexandrescu - 20,02
Cătălin Drulă - 12,8%
Ana Ciceală - 6%
