Potrivit exit-poll-ului CURS-Avangarde, publicat la ora 21:00, imediat după închiderea urnelor, Ciprian Ciucu (PNL) este pe primul loc la alegerile din București, urmat de Daniel Băluță (PSD) și Anca Alexandrescu (AUR-PNȚCD).

UPDATE

Datele din exit-poll-ul CURS-Avangarde, valabile pentru ora 21:00: 

Ciprian Ciucu - 33%

Daniel Băluță - 26,1%

Anca Alexandrescu - 20,3%

Cătălin Drulă - 12,6%

+++

Datele din exit-poll-ul CURS-Avangarde, valabile pentru ora 19:30:

Ciprian Ciucu - 32,7%

Daniel Băluță - 26,3%

Anca Alexandrescu - 20,02

Cătălin Drulă - 12,8%

Ana Ciceală - 6%