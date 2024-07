Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a venit miercuri cu explicații despre gestul său de zilele trecute când și-a scos ceasul de la mână și l-a băgat în buzunar înainte de a susține declarații de presă pe un ciot al Autostrăzii A0 Sud.

"Vă rog să verificați în arhive, am același ceas pe care îl am de ani buni, care a avut o problemă la telescopul de aici, s-a rezolvat, o mică problemă, de aia l-am dat jos. Dacă era un ceas scump l-aș fi avut în declarația de avere, deci nu e... dar am înțeles că există această preocupare venită din partea unora care au tot împins această știre. Vă rog, verificați, în ultimii ani, pe toate pozele sunt cu același ceas", a spus Grindeanu după verificarea lucrărilor pe Tronsonul 1 și Tronsonul 4 al Drumului Expres Craiova-Pitești.

Ministrul a continuat afirmând că "știrea împinsă" pe acest subiect este mai "ieftină decât batistuța unora" și "eu am un singur ceas".

"Sunt în stare să fac schimb cu ceasul unuia care merge la piață. Facem schimb! Pe loc! Cu unul care a mers la piață, știți la cine mă refer. Acum! Eu sunt de acord să fac lucrul ăsta", a conchis ministrul.

Grindeanu a fost surprins duminică în timpul unei conferințe de presă pe șantierul Autostrăzii A0 când își scoate ceasul de la mână și îl pune în buzunar. În mediul online, oamenii au început să găsească explicații pentru acest gest, una dintre ele fiind că purtarea ceasului ar fi iscat alte discuții, fiind foarte scump pentru a și-l permite un bugetar.

Aluziile lui Grindeanu sunt la adresa prim-vicepreședintelui PNL, Rareș Bogdan, care în noiembrie 2023 și-a etalat la piața din Șimleul Silvaniei un ceas Rolex de 30.000 de euro.

În încercarea de a părea populari, liderii liberali - Nicolae Ciucă, Lucian Bode și Daniel Buda - și-au dat întâlnire la piață, în Șimleu Silvaniei. Europarlamentarul Rareș Bogdan, un împătimit al modei, a surprins prin ținuta mai potrivită pentru Milano decât pentru județul Sălaj și prin ceasul Rolex Yacht-Master 40, nota, atunci, Monitorul de Cluj.

Un ceas din modelul purtat de politicianul liberal costă nu mai puțin de 150.000 de lei (30.000€). Un român ar putea să strângă această sumă din salariul minim (2.079 lei/lună) în cel puțin șase ani, cu condiția să nu cheltuiască niciun bănuț din leafă, mai spune sursa citată.

Rareș Bogdan a declarat ulterior că el este un om asumat, de aceea își permite să poarte și ceasuri de care vrea și costume și nu se duce în salopetă. ”Am ceasuri în declarația de avere de 200.000, am câștigat bani la Realitatea, din presă. Iertați-mă, ce vreți să fac?”, a mai spus el, citat de News.ro.

La București există doar două magazine unde poate fi achiziționat acest model de ceas, iar în Cluj niciunul. Cât despre votanții întâlniți în piața din Șimleul Silvaniei, în mod sigur n-au văzut în viața lor un asemenea ceas de aproape.