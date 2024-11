Doi dintre cei mai vocali lideri extremiști de la București, George Simion și Diana Șoșoacă, încearcă să bage capul în poză după ce un alt extremist, Călin Georgescu, s-a situat pe locul I în primul tur de prezindețiale.

Prezent luni la Reghin, în județul Mureș, liderul formațiunii extremiste AUR, George Simion, și-a început prelegerea cu: "Am fost singuri împotriva tuturor și iată-ne astăzi în picioare, vii și pregătiți de o nouă luptă".

"Am fost singuri împotriva tuturor și iată-ne astăzi, aici, în picioare, vii și pregătiți de o nouă luptă! Am avut momente de răscruce. Momente în care nu știam cum să ajungem la victorie. Am avut momente când credeam că sistemul ăsta, PSD-PNL-UMDR, este invincibil și nu reușim să îl destructurăm. Ne-am bătut mult capul, ne-am consumat, de multe ori nu am putut spune public tot ce am făcut. Astăzi vin, într-o zi de luni, după o grea bătălie electorală, în fața voastră, să vă spun că avem șansa să avem un guvern suveranist și un președinte suveranist! Sunt tare bucuros pentru asta. România s-a trezit! Poporul își ia destinul în mâini. Suntem a doua zi după trezirea în conștiință a poporului român! Pentru prima oară după 35 de ani, PSD și PNL au fost învinse de voința poporului român și au fost aruncate în groapa istoriei politice. Românii au spus răspicat: fără PSD și PNL!", a spus Simion.

Liderul AUR a atras atenția asupra faptului că nu e bine să te bucuri de răul altuia, dar e o vorbă: când sapi groapa altuia, cazi singur în ea.

"Dragii mei, am parcurs sute de mii de kilometri prin țara noastră în ultimii patru ani. Am văzut sărăcia, am văzut suferința, dar am văzut și speranța. Și pentru acea speranță voi lupta până la capăt, până îmi cedează genunchii. Am fost de la început, aici cu Răzvan, când am pornit filiala din Mureș. Erau câteva localități: Reghin, Grebenișul, Cristeștiul. Am fost în majoritatea localităților din județ. Am fost la Bogata, la Râciu, Ideciu, la Sighișoara, la Iernut, pe Valea Gurghiului, la Tăureni, am fost peste tot și o să fiu peste tot, pentru că eu vin din mijlocul vostru. V-am simțit aproape, zi de zi, minut cu minut, și vă mulțumesc pentru asta. Nu e bine să te bucuri de răul altuia, dar e o vorbă: când sapi groapa altuia cazi singur în ea. Dacă domnul Dinescu ne acuza, el a făcut o promisiune în timpul campaniei, că dacă nu o să câștige se mută peste Dunăre, în Bulgaria. O să cultive castraveți. Tot domnul Dinescu a zis că Moș Teacă, Generalul Izmană, se duce la cultivat de roșii. Vacanță plăcută! Drum bun și lui și lui Marcel Ciolacu. Nu mai vrem covrigari în funcții publice!", a mai comentat George Simion.

Extremistul a mai adăugat că "acum s-a lămurit toată lumea că nu am făcut niciun blat cu PSD-ul".

"Nu au știut de ce să ne mai acuze în această campanie. Au zis că suntem ursari, că sunt homosexual, că am blat cu PSD. Mi-au jignit soția, familia. M-au atacat, m-au făcut spion rus. Asta e cel mai dureros pentru mine, pentru că toată viața mea am luptat doar pentru țara mea și doar pentru poporul român și așa o să fac până la capătul vieții. (...) Este despre tinerii care, deși dezamăgiți, încă mai speră la un viitor mai bun aici, acasă. Tineri care au mers la vot și au pus ștampila pe un candidat suveranist. Un candidat pe care o să vă rog pe toți din structurile noastre interne să îl promovați, să îl reprezentați și să îi apărați voturile pe 8 decembrie, pentru că suntem singuri împotriva tuturor. Am declanșat toate forțele iadului", a mai turuit Simion.

Mobilizând electoratul, liderul AUR a precizat că "suntem suficient de organizați, deja suntem bătătoriți, experimentați".

"Am dus lupte întregi și știm cum să facem asta. Duminică avem șansa reală de a schimba direcția acestei țări. Și mă bucur că după aceea, pe 8 decembrie, e prima oară când un candidat suveranist și patriot are șansa reală de a câștiga pentru poporul român, pentru România adevărată. Duminică seara, poporul român a vorbit. (...) Anul acesta contează de ce parte a istoriei vrem să ne aflăm. Curajul de a fi român s-a reaprins. Prin curaj ne-am scris istoria, iar acum suntem în fața unui nou moment istoric. Avem nevoie de un președinte patriot, un guvern de profesioniști și de o forță politică suveranistă puternică în Parlamentul României! Fiecare dintre voi să mergeți la vot!", a fost îndemnul lui George Simion.

Președintele Partidului S.O.S. România, eurodeputata extremistă Diana Șoșoacă, a declarat luni, în cadrul unei întâlniri electorale la Focșani, că îl va susține pe candidatul independent Călin Georgescu în al doilea tur de scrutin pentru prezidențiale dacă acesta, la rândul său, va ajuta formațiunea sa "să ocupe Parlamentul" și o va numi prim-ministru al României.

"Avem din nou de ales între două rele și trebuie ales răul cel mai mic. (...) Pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, dacă românii ies la vot și votează Partidul S.O.S. România, avem majoritate în Parlament și dăm guvernul și prim-ministru României. Cine-i prim-ministru României? Diana Șoșoacă. (...) Dacă ne vom anula votul pe 8 decembrie, la prezidențiale, PSD, PNL, USR, UDMR se coalizează și o vor vota pe Lasconi. Și va fi prăpăd. Dacă Partidul S.O.S. România îl va vota pe Călin Georgescu, plus tot românii naționaliști, care fie nu i-au dat votul, fie și l-au anulat, și care ar fi votat cu mine la prezidențiale, ar ieși Călin Georgescu. Evident că avem numai semne de întrebare în ceea ce-l privește pe domnul Georgescu. E o condiție, domnule Georgescu. Dacă dumneavoastră veți susține parlamentul format din S.O.S. România, atunci și noi vă vom ajuta pe dumneavoastră să ajungeți președinte. Nu pentru că avem încredere în dumneavoastră, ci pentru că nu o vrem pe Elena Lasconi să distrugă tot. (...) Suntem în situația de a trebui să votăm, în caz că suntem ajutați și noi, domnule Georgescu, o persoană pe care nu o știm, pe care n-am fi votat-o în nicio altă circumstanță, dar suntem obligați. Doar cu o condiție, domnule Georgescu. Să ne sprijiniți cu toate forțele dumneavoastră din spate să ocupăm Parlamentul României și Diana Șoșoacă să fie prim-ministru. Și S.O.S. să dea guvernul", a declarat Diana Șoșoacă, citată de Agerpres.

Ea a subliniat faptul că nu are încredere în Călin Georgescu, dar că "nu are alternativă".

"Nu, nu am încredere în Călin Georgescu. Dar nu am alternativă. (...) N-am ce să fac. Dar atunci trebuie să am o contrapondere, în caz că domnul Georgescu nu e ce spune, să pot să contrabalansez cu parlamentul care poate opri anumite ... Poate nu o fi cu intenție. Poate s-o fi schimbat. Dar poate are derapaje, poate are greșeli. Să pot să i le controlez cu parlamentul, și mai ales cu guvernul, cu prim-ministru", a susținut Șoșoacă.

Patronul FCSB, Gigi Becali, candidat din partea AUR la parlamentare, a mărturisit că i-a spus lui George Simion că îi pare bine că l-a bătut independentul Călin Georgescu, deoarece are un discurs mult mai puternic.

"Călin Georgescu m-a căutat acum vreo 2 ani la palat, i-am spus că are sprijinul meu dacă va candida, dar nu m-a mai căutat, dar l-am văzut aseară (pe 24 noiembrie - n.r) cum a vorbit, nu are nicio legătură cu ceilalți candidați. Eu i-am spus aseară lui George: Băi, George, tu să nu te superi, dar parcă-mi pare bine că te-a bătut Georgescu, pentru că o să avem un președinte. Tu nu te compari cu el, George, este foarte puternic față de tine în discurs", a spus Becali la RealitateaTV.

Becali a mai spus și că s-a răzgândit și vrea să îl susțină pe Călin Georgescu în turul doi al alegerilor prezidențiale.

Călin Georgescu a mai fost pe "buzele" extremiștilor în 2021, atunci când a ajuns în atenția publicului după ce a mers cu Simion la Palatul Cotroceni, la consultările pe care președintele Klaus Iohannis le-a convocat cu partidele politice parlamentare pentru desemnarea unui premier.

Georgescu era atunci propunerea extremiștilor de la AUR, partid abia ajuns pe dealul Uranusului, pentru funcția de premier. Apoi Simion îl voia pe Georgescu președinte de onoare al formațiunii și vorbea acum câțiva ani despre posibilitatea ca el să candideze la prezidențiale tot din partea AUR.



Co-președintele AUR, Claudiu Târziu, îl critica pe Călin Georgescu că nu este pregătit pentru funcția de premier și susținea că aduce deservicii partidului prin elucubrații despre legionari. Acesta a fost momentul când Georgescu a început să fie împins departe de AUR.

Dacă atunci AUR manifesta un extremist mai controlat, câțiva ani mai târziu, impulsionați și de succesul independentului la alegerile din 24 noiembrie, dezinformarea, propaganda și minciunile "salvatoare" și-au găsit terenul fertil pentru a intoxica spațiul public.

În puținele apariții publice după anunțarea rezultatelor, pe buzele lui Călin Georgescu a fost Dumnezeu, fără vreo referire sau măcar un apropo la AUR, Simion sau Șoșoacă.