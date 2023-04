Liderul PNL, premierul Nicolae Ciucă, a declarat că forma din Guvern a proiectului care nu stabilea niciun prag pentru abuzul în serviciu a fost "cea mai bună opțiune".

"Pragul pentru abuzul în serviciu a fost stabilit prin proiectul discutat și aprobat de Guvern. A fost o decizie pe care noi am luat-o și am susținut-o și în felul acesta am considerat că este cea mai bună opțiune pe care putem să o adoptăm", a spus Nicolae Ciucă la finalul ședinței Biroului Politic Național al PNL.

Întrebat dacă el a cerut eliminarea pragului în timpul ședinței Comisiei juridice din Camera Deputaților, Nicolae Ciucă a spus că el a cerut ca proiectul Guvernului să fie aprobat, dar, din "toate punctele de vedere, PNL a susținut și susține ca toate problemele din justiție să fie rezolvate așa cum ne-am asumat, lucru care s-a și întâmplat".

El a amintit și de măsurile care au dus la ridicarea MCV și care au fost "în conformitate cu angajamentele asumate".

Ciucă, pe 29 martie

"În această seară, am decis să susținem propunerea Ministerului Justiției privind pragul de 9000 de lei la infracțiunea de abuz în serviciu. L-am mandatat pe liderul grupului PNL de la Camera Deputaților, Gabriel Andronache, să depună acest amendament în numele Partidului Național Liberal, în vederea susținerii și adoptării lui", a scris Nicolae Ciucă pe pagina lui de Facebook.