Federația Sindicatelor Silva îi transmite ministrei Diana Buzoianu, într-o scrisoare deschisă, că nu e de acord cu concedierea angajaților din cele 22 de direcții silvice județene care urmează să fie desființate prin proiectul de reorganizare a RNP.

Diana Buzoianu a declarat recent că există consens politic pentru proiectul care presupune desființarea a 22 de direcții județene și comasarea structurilor de administrare a pădurilor în 19 direcții silvice regionale.

Federația Sindicatelor Silva îi reamintește că la discuțiile cu sindicatele din anul 2025 a dat asigurări că reorganizarea Romsilva nu va duce la concedieri colective.

”Actualul proiect de reorganizare este promovat în absența unei corelări cu restricțiile impuse de OUG nr. 89/2025. Transferul activităților economice către secții de producție nu poate fi susținut operațional. Mai mult, lipsa unei fundamentări conforme principiilor de guvernanță corporativă prevăzute de OUG nr. 109/2011 ridică serioase semne de întrebare asupra sustenabilității acestei reorganizări. În concluzie, această reorganizare nu înseamnă eficiență. Înseamnă concedieri. Înseamnă blocaje. Înseamnă slăbirea capacității statului de a-și gospodări și apăra pădurile”, se arată în scrisoarea deschisă.

Sindicatul susține că reorganizarea unei instituții strategice nu poate fi făcută doar prin negocieri politice:

”O reformă făcută fără bază legală funcțională devine un experiment periculos. În actualul cadru legislativ, riscul concedierilor colective și al blocajelor funcționale în cadrul unităților și subunităților Romsilva este real și previzibil. Sistemul silvic nu își poate permite să piardă niciun angajat! Fără ingineri, economiști, informaticieni, juriști și fără personalul silvic specializat, patrimoniul forestier al statului român este pus în pericol. Nu discutăm despre simple organigrame, ci despre capacitatea statului de a-și administra și proteja pădurile”.

Federația Sindicatelor Silva îi solicită Dianei Buzoianu să clarifice public aspectele de ordin juridic și explice public modul în care va respecta angajamentul de a nu concedia niciun specialist angajat al Romsilva:

”Dacă această reorganizare nu este însoțită de garanții reale pentru protejarea specialiștilor și pentru menținerea funcționalității regiei, proiectul devine un risc direct pentru administrarea pădurilor României. Efectele economice și sociale ale unei reorganizări insuficient fundamentate trebuie asumate explicit de cei care o promovează. Dacă incoerențele legislative nu sunt rezolvate, proiectul își pierde temeiul juridic și operațional. În egală măsură, o reorganizare de asemenea amploare nu poate fi susținută fără un studiu de impact economic și social transparent, care să demonstreze sustenabilitatea măsurilor propuse prin proiectul susținut de dumneavoastră”.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat săptămâna trecută că speră ca săptămâna aceasta va fi adoptată Hotărârea de Guvern care vizează reforma Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva.

„Am ajuns, pare, într-un punct în care toate partidele suntem aliniate”, a declarat, joia trecută, la TVR Info, Diana Buzoianu, cu privire la reforma Romsilva, potrivit News.ro.

Ea a subliniat că toate partidele au agreat scenariul care include 19 direcții regionale în Romsilva, ea mărturisind că acest scenariu este ”mai puțin ambițios” decât și-a dorit. Direcțiile vor fi conduse de oameni angajați prin concurs.

Diana Buzoianu a afirmat că în Romsilva a fost renegociat contractul colectiv de muncă, iar bonusul pentru pensionare va fi de un salariu.

